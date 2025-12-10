IbSalut dice que los técnicos del SAMU 061 pueden formarse en "unos meses" para conducir las nuevas ambulancias

El director general del IbSalut, Javier Ureña, ha afirmado que llevarán a cabo un plan de formación para que los técnicos del SAMU 061 puedan conducir las nuevas ambulancias en "unos meses".

Así ha respondido el representante del Govern en la Comisión de Salud del Parlament, en la que ha comparecido para dar cuenta de las incidencias generadas por la adquisición de estos nuevos vehículos.

Ureña ha alegado que la compra de estos vehículos de más de 3.500 kilos se hizo de manera "consciente" y "premeditada" porque eran "los mejores que había en el mercado", pese a que solo 83 trabajadores del SAMU 061 disponían del carné tipo C habilitante para conducir este tipo de ambulancias.

Acerca de las criticas por las modificaciones que se han tenido que hacer en los vehículos para ponerlos en marcha, ha sostenido que son "pequeñas" que "no van a percibir los usuarios" y en unos meses ha indicado que también se "solventarían".

Igualmente, ha mantenido que se quitarán "una butaca y una camilla", por lo que los profesionales le han manifestado que están "encantados" y para el IbSalut en la formación de su personal es "fundamental".

((Habrá ampliación))