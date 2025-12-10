Huelga de médicos en Mallorca: suspendidas un total de 120 operaciones y más de 4.500 consultas

La huelga nacional de los médicos vive hoy su segunda jornada e impacta de forma directa en la atención sanitaria de Baleares. Así, en el caso de Mallorca se han suspendido hasta este miércoles (entre ayer y hoy) un total de 120 operaciones y más de 4.500 consultas (2.343 hospitalarias y 2.253 de atención primaria). La huelga también ha supuesto la anulación de 324 pruebas radiológicas y 53 pruebas diagnósticas.

No obstante, la conselleria de Salut traslada un mensaje de tranquilidad y asegura que los servicios mínimos están garantizados, especialmente en urgencias y tratamientos especiales.

La consellera, Manuela García, ha señalado esta mañana la "incapacidad de diálogo" del Ministerio de Sanidad para elaborar el proyecto del Estatuto Marco del personal sanitario, por lo que ha reclamado que se elimine y se haga de nuevo. "Cuando uno empieza la casa por el tejado ocurren estas cosas. Hay que sustituir ese Estatuto Marco y poner de acuerdo en la mesa a los diferentes organismos y agentes, como son los profesionales sanitarios, las sociedades científicas y las comunidades autónomas", remarca García.

Al mismo tiempo, la consellera de Salut muestra su "respeto" por la convocatoria de huelga pero ha recalcado que esta situación supone que los ciudadanos de Baleares "pagan las consecuencias de esta incapacidad" del Gobierno Central . García también expresa que la huelga ha tenido un seguimiento "mayoritario".

85% de seguimiento

El seguimiento de la segunda jornada de la huelga médica convocada para protestar contra el borrador del Estatuto Marco en Baleares ha alcanzado el 85% en el ámbito hospitalario y ha oscilado entre el 65% y el 70% en Atención Primaria. Son datos facilitados por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que en un comunicado celebra el "éxito" de este segundo día de movilizaciones y que, salvo novedad, seguirán hasta el viernes.

En el ámbito hospitalario, a la huelga de este miércoles se han sumado el 85% de los trabajadores, una cifra que ha alcanzado el 100% en el Servicio de Anestesia. Esto ha llevado a la "paralización total" de la actividad quirúrgica no urgente y la reprogramación de consultas y pruebas diagnósticas, según del sindicato.

En Atención Primaria el seguimiento ha oscilado entre el 65% y el 70%, una respuesta de los médicos que ha estado "condicionada" por la presión asistencial derivada del pico de gripe y de unos servicios mínimos "especialmente amplios". Las cifras de seguimiento de este miércoles han sido muy similares a las del primer día de huelga y a las del conjunto del país.

Simebal destaca el "compromiso" de los MIR, cuya participación ha sido "especialmente significativa y mayoritaria", y pide disculpas a los ciudadanos que hayan podido verse afectados por sus "legítimas reivindicaciones".