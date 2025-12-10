Golpe al alquiler turístico ilegal en Mallorca: retirados más de 4.400 anuncios irregulares en Airbnb

El Consell de Mallorca ha logrado retirar alrededor de 4.400 anuncios de alquiler vacacional ilegal publicados en Airbnb, una operación que ha supuesto la eliminación de unas 20.000 plazas turísticas no autorizadas del mercado insular. Este es el principal resultado de la última campaña de inspección del departamento insular de Turismo, que ha intensificado su presión contra la oferta irregular durante el verano.

El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, ha presentado este miércoles el balance de una campaña que comenzó el 15 de mayo y se ha prolongado hasta la semana pasada, subrayando que la actuación ha sido posible gracias a los acuerdos alcanzados con plataformas como Airbnb y Holidu. Según Rodríguez, la actividad ilegal es "desleal" y "muy dañina" para el sector turístico, y la colaboración de las plataformas marca "un paso decisivo" en su control.

Rodríguez también ha destacado que las plataformas han mantenido su compromiso de retirar de forma inmediata cualquier anuncio que no disponga de número de registro o presente irregularidades. En el caso de Holidu, aseguró que "ya solo anuncia inmuebles legales" tras el convenio de colaboración firmado con el Consell.

El titular de Turismo ha considerado que estos acuerdos "dan sus frutos" y demuestran que la colaboración público-privada "es el camino" para proteger el modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la calidad de vida de los residentes.

Los datos de la campaña

La campaña, ejecutada por el Servicio de Inspección y Sanción, ha incluido 3.043 actuaciones, un 19,1 % más que el año pasado. De ellas, 1.659 se centraron en oferta turística ilegal, mientras que 1.384 se dirigieron a establecimientos legales. La cifra supone multiplicar por tres las inspecciones realizadas en 2023, el primer año de aplicación del plan, y mantener un volumen similar al de 2024.

Durante este periodo, los inspectores han levantado 144 actas de infracción por oferta ilegal y 138 por oferta legal, con una tasa de conversión del 9,2 % entre visitas y actas. Rodríguez ha remarcado además la mejora en la gestión interna y en la reducción de los tiempos de actuación de los inspectores, actualmente 27 en plantilla.

Otro de los frentes abiertos es el control de la documentación de los establecimientos hoteleros. De los 102 establecimientos a los que se solicitó acreditación, se ha verificado ya el 20 %, con un cumplimiento del 100 %. Paralelamente avanza la inspección de la normativa de camas elevables, que afecta a 100 establecimientos, de los cuales 77 han entregado ya su documentación. El sector tiene hasta 2028 para justificar el cumplimiento completo de esta obligación.

El conseller ha defendido de forma contundente la estrategia puesta en marcha: "El plan implementado funciona. Es el adecuado a pesar de las muchas voces que lo criticaron". Según ha explicado, a lo largo de 2025 se han abierto 180 expedientes y se han resuelto 221, con un importe total propuesto en sanciones que asciende a 10,05 millones de euros, más del doble que en 2024.

Rodríguez ha concluido señalando que los cambios implantados desde 2023 y la reestructuración del área de Turismo "apuntan a que vamos en la buena dirección para disuadir a todos aquellos que quieren seguir funcionando fuera de la normativa y la ley".

Por último, preguntado por los expedientes sancionadores caducados debido a no haberlos resuelto y notificado en el plazo de un año, Rodríguez ha señalado que se está trabajando en ello y que no supone impunidad, ya que se vuelve a iniciar el expediente.