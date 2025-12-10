El exjefe de Salvamento Marítimo presenta su libro 'Navegar es necesario'
La obra recoge una selección de artículos publicados durante los últimos años en la Gaceta Nàutica
Miguel Félix Chicón, que durante 26 años dirigió el Centro de Salvamento Marítimo de Palma, presenta esta tarde a las siete y media en el Club Náutico de Palma su libro 'Navegar es necesario'. La obra recoge una selección de artículos que Chicón ha publicado en los últimos años en la Gaceta Náutica sobre historias diversas, desde la exploración marítima española en América y el Pacífico a la etimología del nombre de los vientos, pero siempre con el mar como denominador común.
