Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exjefe de Salvamento Marítimo presenta su libro 'Navegar es necesario'

La obra recoge una selección de artículos publicados durante los últimos años en la Gaceta Nàutica

Miguel Félix Chicón, exjefe del Centro de Salvamento Marítimo de Palma.

Miguel Félix Chicón, exjefe del Centro de Salvamento Marítimo de Palma. / MANU MIELNIEZUK

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Miguel Félix Chicón, que durante 26 años dirigió el Centro de Salvamento Marítimo de Palma, presenta esta tarde a las siete y media en el Club Náutico de Palma su libro 'Navegar es necesario'. La obra recoge una selección de artículos que Chicón ha publicado en los últimos años en la Gaceta Náutica sobre historias diversas, desde la exploración marítima española en América y el Pacífico a la etimología del nombre de los vientos, pero siempre con el mar como denominador común.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
  2. Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
  3. El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
  4. La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
  5. Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
  6. Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
  7. Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
  8. Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”

Golpe al alquiler turístico ilegal en Mallorca: retirados más de 4.400 anuncios irregulares en Airbnb

Golpe al alquiler turístico ilegal en Mallorca: retirados más de 4.400 anuncios irregulares en Airbnb

Crece la exclusión social entre las personas con trabajo en Baleares en los últimos seis años: «Se desmonta el mito de que la gente vive de ayudas»

Crece la exclusión social entre las personas con trabajo en Baleares en los últimos seis años: «Se desmonta el mito de que la gente vive de ayudas»

Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Huelga de médicos en Mallorca: suspendidas un total de 120 operaciones y más de 4.500 consultas

Huelga de médicos en Mallorca: suspendidas un total de 120 operaciones y más de 4.500 consultas

El exjefe de Salvamento Marítimo presenta su libro 'Navegar es necesario'

El exjefe de Salvamento Marítimo presenta su libro 'Navegar es necesario'

El PP señala que "Koldo ha empezado a tirar de la manta y apunta directamente a Armengol"

El PP señala que "Koldo ha empezado a tirar de la manta y apunta directamente a Armengol"

El Ejército del Aire en Baleares celebra su patrona destacando las misiones nacionales e internacionales

El Ejército del Aire en Baleares celebra su patrona destacando las misiones nacionales e internacionales

El nuevo jefe del Estado Mayor de Baleares fue observador del acuerdo de paz en Colombia

Tracking Pixel Contents