El Ejército del Aire en Baleares celebra su patrona destacando las misiones nacionales e internacionales

Las unidades del Ejército del Aire en Baleares han celebrado hoy el acto militar con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Loreto, que es la virgen de todos los aviadores, incluidos los militares.

El acto central de dicha celebración ha tenido lugar en la plaza de Armas de la Base Aérea de Son Sant Joan. Han acudido numerosos ciudadanos para presenciar el desfile y el resto de actos de esta celebración. Como representante político ha asistido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. También han asistido políticos de otras instituciones.

El acto lo ha presidido el coronel jefe de la Base, Carlos de Montemayor, que ha iniciado su discurso agradeciendo el trabajo de los militares que este año se despiden de la bandera para convertirse en reservistas.

Un avión y un helicóptero han sobrevolado la plaza de armas de la base / B.RAMON

Montemayor ha señalado el año complicado que se ha vivido en la base que, precisamente, cumple 75 años de existencia. Debido a esta importante efemérides se han organizado desde la base de aviación numerosos actos de celebración, incluida una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos pudieran ver de cerca las instalaciones y los medios aéreos con los que se dispone en la unidad.

El coronel jefe ha insistido en el importante esfuerzo que representa formar parte de las unidades de vigilancia y rescate, incidiendo en que este año ha aumentado en un 30 por ciento el número de horas de vuelo. Entre las muchas misiones que se les ha encomendado a los militares de la base aérea de Palma destaca el trabajo de protección, en la denominada Operación Atalanta, que ha consistido en proteger a los barcos de pesca de los ataques de los piratas somalies. “En caso de catástrofe tenemos que siempre dispuestos a actuar”, insistió el coronel.

Las unidades de la base de Son Sant Joan han tenido la responsabilidad este año de desarrollar todas sus capacidades de actuación, participando en ejercicios de carácter nacional e internacional, con el objetivo principal de garantizar la seguridad nacional, el bienestar de los ciudadanos y cumplir con la misión que se les encomiende.

El coronel jefe de la base, Carlos de Montemayor / B.RAMON

Con motivo de la celebración de la patrona ha tenido lugar una ceremonia de despedida de la bandera de España, con la participación del personal civil y militar, que ha pasado a la situación de jubilación o de reserva. Asimismo, también se han entregado las correspondientes condecoraciones al personal civil y militar de la unidad Ala 49, como premio a los años que han dedicado al servicio desarrollado en esta base militar de Palma.

En cuanto a los medios aéreos con los que se disponen en la base, el año pasado se dio de baja de forma definitiva el helicóptero llamado Superpuma. Ha sido sustituido con otros helicópteros de la serie Sikorsky S-76. Para ello ha sido necesario una larga etapa de formación y entrenamiento, tanto de los tripulantes de la nave, como de los mecánicos que se encargan de su mantenimiento. Estos helicópteros intervinieron en las labores de apoyo para la recuperación de las zonas devastadas por las inundaciones de Valencia.

Otra de las misiones más importantes que se coordinan desde la base militar de Son Sant Joan es la lucha contra el terrorismo en el ámbito marítimo, así como el tráfico de personas y la migración ilegal, que son dos fenómenos que han ido en aumento en los últimos años en Baleares.

En el argot táctico a la base aérea militar de Palma se la conocido como “portaviones en el Mediterráneo” y ello se debe a su especial orografía, ya que se permite a todas las aeronaves que forman parte de la OTAN a operar con facilidad. No solo se cuenta con helicópteros para intervenir cuando sea necesario, sino también con varios aviones.