La Cooperativa d'Apotecaris detecta que la venta de mascarillas se triplica en Baleares pero bajan test y antigripales

La Cooperativa d'Apotecaris ha notado que la distribución de mascarillas a las farmacias con las que trabajan se habría triplicado en los últimos días pero en las ventas de test y medicamentos contra la gripe habrían descendido levemente.

Así lo han asegurado en declaraciones a Europa Press esta distribuidora de medicamentos, al ser consultados por los efectos que ha tenido la epidemia de gripe en la venta de este tipo de productos en el archipiélago.

De este modo, han recalcado que las farmacias han pedido menos medicinas para tratar la gripe en comparación con el año anterior y, en cuanto a los test, hubo un repunte en agosto pero en los últimos tres meses se ha mantenido y de hecho ha bajado en comparación con 2024.

En la cooperativa han apuntado que el aumento de los contagios por gripe de los últimos días podrían verse reflejados en los datos del mes de enero pero de momento "todo está bien normalizado".

La epidemia de gripe llega a Baleares un mes antes de lo previsto

Baleares entra en fase epidémica de la gripe un mes antes de lo previsto y pone en alerta las fiestas navideñas. La consellera de Salud, Manuela García, que presidió el pasado jueves el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, informó tras la reunión que las islas iniciaban la fase ascendente de la onda epidémica de la enfermedad.

Baleares cuenta con una incidencia de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes, reflejando una incidencia ligeramente superior al umbral en las islas, establecido en los 36 casos por cien mil habitantes.

De esta forma, el archipiélago ha entrado ya en el inicio de la fase epidémica de la enfermedad un mes antes de lo previsto (lo habitual es a principios de enero). En este sentido, la conselleria de Salut destacó que el aumento de casos en las islas es similar a lo que está sucediendo en el resto de España y a nivel mundial.

La mascarilla no será obligatoria

Respecto a la posibilidad de implantar la obligatoriedad del cubrebocas ante el pico de gripe, la consellera Manuela García aseguró que "la obligatoriedad no está contemplada en ninguno de los escenarios". En cuanto al personal sanitario, la consellera señaló como "alta recomendación" que los profesionales de los centros de salud usen mascarillas, pero tampoco es una obligación.

Cabe recordar que la semana pasada la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad aprobó un nuevo protocolo común para afrontar el aumento de infecciones respiratorias. El Ministerio de Sanidad ha eliminado la obligatoriedad de aplicar medidas uniformes en todas las comunidades, como se planteó el año pasado, y deja ahora que cada territorio adapte el protocolo según su evolución epidemiológica. En el caso de Baleares, se mantiene la recomendación en el uso de mascarillas, pero se descarta la obligación en ninguno de los casos.