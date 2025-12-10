El concurso Sa Millor 2025 anuncia las mejores hamburguesas de Baleares

El concurso para elegir las mejores hamburguesas de Baleares ya tiene su lista de ganadores. Este certamen se consolida como un referente en el sector balear y valora la creatividad y el producto local. Tras más de seis meses de competición y 55 hamburguesas presentadas, estas son las propuestas de cada isla que han estado galardonadas, después de contabilizar los más de seis mil votos.

Mejor Burger de Mallorca – "La Adictiva 3.0", de Burger Doze (Campos)

Burger Doze es galardonado por su hamburguesa intensa y equilibrada. Toda una adicción que convierte a este local de Campos en cabeza de lista en la búsqueda de las mejores hamburguesas de calidad de las Islas.

Mejor Burger de Menorca – "Smash Brutal", de Sa Tintina

Una apuesta contundente que convence al público por su textura y su potente sabor, y que sitúa a Menorca en un alto nivel culinario dentro de este concurso.

SA TINTINA / Fan Burger Club

Mejor Burger d'Eivissa – "The Rebel", de The BOOO (Cala d'en Bou)

Una hamburguesa con carácter y sorprendente que se ha convertido en la preferida entre las propuestas ibicencas. The Rebel combina técnica, sabor y mucha personalidad.

THE BOOO / Fan Burger Club

Mejor Burger de Formentera – "Q-lona", de Mama Carmen

Mama Carmen repite victoria este 2025 y se reafirma como una de las principales referentes del mundo burger en Formentera. Su nueva creación galardonada se ha valorado tan positivamente por su inovación sin perder la esencia inicial.

MAMA CARMEN / Fan Burger Club

Mejor Burger Foodtruck – "La Manduka", de Foodtruck Manduka

Manduka revalida el título este 2025 con una propuesta que destaca por su intensidad y equilibrio y el sello de su cocina sobre ruedas. Una gran demostración de la calidad de la gastronomía nómada.

LA MANDUKA / Fan Burger Club

Mejor Burger KM0 – "La Menorquina", de The BB Cocktail Bar (Binibeca, Menorca)

Todo un homenaje al producto local menorquín. En cada ingrediente se saborea la esencia de la isla. Esta hamburguesa obtiene el reconocimiento a la mejor burger elaborada con productos de calidad y de proximidad.

BB COCKTAIL BAR / Fan Burger Club

Gran participación del público e importancia del producto local

Sa Millor 2025 ha destacado especialmente por la gran implicación del público, con los más de 6.000 votos. Además, este año el protagonista principal ha sido el producto local y de proximidad, uno de los pilares de la categoría KM0, que gana relevancia año tras año.