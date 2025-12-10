Salud y la UIB pondrán en marcha una plataforma para promover hábitos de vida saludable entre jóvenes en 2026

La Conselleria de Salud y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un acuerdo para gestionar una plataforma que promocionará hábitos de vida saludable entre los jóvenes de más de 16 años y que se iniciará en 2026.

La herramienta se ha presentado este miércoles, contará con un presupuesto de 300.000 euros, en principio el acuerdo de gestión abarca hasta el año 2028 y empezará como un programa piloto entre la comunidad universitaria para después ampliarlo al resto de la población juvenil.

La plataforma contará con podcasts, vídeos informativos, infografías o chats alimentados con inteligencia artificial, que dirigirán a los usuarios a los recursos más apropiados en función de sus necesidades.

“Apuesta por la innovación”, según Salud

En la rueda de prensa de presentación, la consellera de Salud, Manuela García, ha alegado que esta iniciativa es una "apuesta por la innovación", con una nueva de manera de llegar a los jóvenes al "adaptarse a su lenguaje".

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha explicado que la intención es promover el bienestar entre los jóvenes, con un programa piloto que se ampliará y mejorará para beneficiar a otras personas.

Será una plataforma multicanal y trilingüe en catalán, castellano e inglés. Los objetivos fundamentales son mejorar el bienestar emocional, fomentar hábitos de vida saludable y prevenir problemas de salud mental.

Funcionalidades de la plataforma

Para ello habrá una aplicación web intuitiva, con contenidos interactivos adaptados al público joven. La herramienta dispondrá de un 'chatbot' que podrá dar respuesta a las preguntas más frecuentes que tengan los jóvenes y, de esta manera, actúe como puerta de entrada a contenidos validados por expertos.

Del mismo modo, Bosch ha concretado que habrá cuestionarios para hacer autoevaluaciones iniciales, que dirigirá a itinerarios personales con contenidos, algunos de ellos generados por IA. Aún así, ha mantenido que se garantizará "la privacidad, el consentimiento informado y la accesibilidad".

Estos contenidos versarán sobre gestión emocional, 'mindfulness', hábitos de vida saludables y habilidades para afrontar diversas situaciones. La misma plataforma dispondrá de retos o recompensa simbólica para que la gente tenga un mayor interés para seguir con la aplicación.

Expansión del programa SerenaMent

Por otro lado, basado en la iniciativa original de la UIB, el programa 'SerenaMent' se consolidará y ampliará como herramienta educativa para fomentar el bienestar emocional, mediante el diseño de talleres y cursos sobre 'mindfulness' y relajación, al utilizar metodologías inmersivas como la realidad virtual y recursos descargables —guías, infografías, manuales breves— para el uso autónomo o complementario a los talleres.

También se adaptará el programa a institutos de Secundaria, otros centros —como los sanitarios— y se establecerán alianzas con entidades educativas para facilitar la replicación y evaluación del modelo más allá del entorno universitario.

Red de apoyo mutuo para universitarios

Paralelament, se pondrá en marcha la Red de Escucha Activa y Apoyo a la Comunidad Universitaria (Xescau), una estructura informal de apoyo emocional entre iguales, con las acciones clave de identificar y seleccionar a voluntarios como agentes de proximidad, con referentes por centro encargados de coordinar y conectar con los servicios profesionales de la UIB.

Con esta medida se desarrollará un plan de capacitación específico en escucha activa, detección de malestar emocional y protocolos de derivación, impartido por profesionales y basado en aprendizaje experiencial, y se elaborarán guías de actuación y canales de coordinación con el Espacio de Bienestar Psicológico de la UIB.

Se monitorizará su pilotaje a través de indicadores como la participación, las interacciones realizadas y la satisfacción de los usuarios, para identificar buenas prácticas y facilitar la extensión en un futuro a otras instituciones.

La salud mental en la etapa universitaria

El vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, ha destacado la importancia de este tipo de herramientas porque los primeros trastornos de salud mental suelen aparecer en la etapa universitaria.

De hecho, ha citado un estudio del Ministerio de Sanidad en el que se apunta que dos tercios de los universitarios presentan síntomas de depresión, la mitad de ellos tiene ansiedad y uno de cada cinco tiene ideaciones suicidas.

El representante de la UIB ha aseverado que esta herramienta "beneficiará a todo el alumnado" y servirá como "banco de pruebas" para extenderla posteriormente al resto de la población.

Un proyecto que no busca diagnosticar

Preguntada por el alcance que pueda tener la plataforma y por las respuestas que pueda generar la IA, García ha remarcado que se hará una difusión de la misma entre la comunidad universitaria y ha matizado que su objetivo "no es diagnosticar" y si un usuario lo necesita, se le remitirá a un profesional.