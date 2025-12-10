Baleares reivindica en Europa un turismo "que se mida por bienestar, y no por números"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a situar a Baleares en el mapa europeo. La balear pide que se reconozca de forma explícita las particularidades de los territorios insulares. "Este nuevo marco financiero debe ser también el periodo de las islas", ha asegurado tras participar en dos reuniones clave en Bruselas, una con el Intergrupo de Islas del Comité Europeo de las Regiones y otra con el intergrupo SEARICA del Parlamento Europeo, en las que ha reclamado un cambio de modelo turístico en el que el éxito se mida "por el bienestar de los residentes, y no por los números".

Prohens ha expuesto ante ambos foros que las islas parten en desigualdad respecto a otras regiones europeas en cuestiones estructurales como la discontinuidad territorial, la dependencia de la conectividad, la falta de mano de obra, el sobrecoste energético o la vulnerabilidad frente al cambio climático. "Son desventajas competitivas que deben reconocerse en las políticas europeas", ha defendido. Según ha explicado, el encuentro ha permitido que todas las regiones insulares presentaran un posicionamiento común para influir en las negociaciones del próximo marco financiero.

La presidenta también ha repasado ante los intergrupos las reivindicaciones que Baleares ya trasladó ayer al vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto: una política de cohesión descentralizada, la eliminación del límite de 150 kilómetros que excluye al archipiélago de los programas transfronterizos y una estrategia europea propia para las islas, diferenciada de las regiones costeras. Desde el Govern subrayan que Fitto mostró "sensibilidad" hacia estas demandas y se comprometió a dar un protagonismo específico a los territorios insulares.

Más de 30 enmiendas en comisión

Esta tarde se debate en el pleno del Comité de las Regiones el dictamen sobre turismo sostenible que ha liderado Baleares, un documento con el que la presidenta quiere influir en la futura estrategia turística de la Unión Europea. El texto, que ha incorporado más de 30 enmiendas en comisión y podría sumar nuevas modificaciones antes de su aprobación, plantea romper con los esquemas tradicionales con los que la Unión Europea ha entendido históricamente el sector.

"Queremos dejar atrás la visión clásica que mide el éxito turístico solo en cifras. Proponemos criterios cualitativos: el bienestar de los residentes, la capacidad de regeneración del territorio o la mejora de las condiciones laborales", ha argumentado Prohens. Ha defendido además que el turismo no puede analizarse como un sector aislado del territorio, sino conectado con los recursos hídricos, el patrimonio, el medio ambiente y el equilibrio social.

La presidenta sostiene que este enfoque, que denomina "turismo regenerativo", no solo es una oportunidad para Baleares, sino para toda Europa. "Igual que en los años 50 lideramos un modelo turístico, ahora podemos liderar su transformación", ha afirmado tras presentar el dictamen a los grupos parlamentarios europeos.

El Govern confía en que el texto salga aprobado esta tarde y sirva para orientar la nueva estrategia turística comunitaria. Con todo, el objetivo de la presidenta estos días en Bruselas es que Baleares gane peso en las decisiones europeas y que la especificidad insular no vuelva a quedar diluida entre las regiones costeras.