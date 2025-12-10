Baleares, entre las más beneficiadas por el aumento de plazas de Air Europa en Navidad

Air Europa incrementará en casi 27.000 las plazas disponibles para vuelos a destinos tanto en España como en conexiones con Europa y América para esta Navidad, un incremento que supera en un 60% al del año pasado. Este refuerzo será especialmente relevante para Baleares, uno de los territorios donde mayor demanda se concentra en fechas navideñas y que se verá directamente beneficiado por el aumento de asientos.

Así, entre los días 17 de diciembre y 9 de enero, Air Europa desplegará más de 130 vuelos adicionales en rutas específicas, multiplicando casi por dos la propuesta del año anterior al mayor número de unidades de Boeing 787 Dreamliner en trayectos de largo radio y a la llegada de los primeros Boeing 737 MAX en las de corto y medio radio.

Refuerzo en rutas europeas de tradición navideña

En el caso de los vuelos a Munich, Zurich, Roma y Milán, ciudades con una gran tradición navideña, la compañía elevará en casi un 80% las plazas adicionales al acercarse a las 8.000.

Crecimiento destacado en rutas americanas

Por su parte, la oferta en los destinos más demandados de América en estas fechas se incrementará más de un 63% con respecto a la propuesta de 2024, contabilizando más de 7.000 asientos hacia Miami, Punta Cana y Santiago de los Caballeros. En este último caso, República Dominicana se reforzará con más de 5.200 plazas.

Refuerzo en rutas nacionales y en Baleares

En el caso de los vuelos en España, Air Europa habilitará más de 3.200 plazas más a Canarias (Tenerife Norte y Las Palmas) y otras 8.300 en rutas en la Península y Baleares. Los vuelos con origen o destino Palma representarán, con más de 7.000 asientos, la mayor parte de esta oferta.