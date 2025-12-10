Aviso a viajeros de Baleares: la huelga en Portugal afectará a quienes vuelan a Lisboa u Oporto vía Madrid

Air Europa cancelará este jueves los dieciséis vuelos que tiene hacia o desde Portugal e Iberia reducirá sus rutas hasta en un 75% por la huelga general convocada por los sindicatos lusos para ese día en protesta por la reforma laboral propuesta por el Gobierno. La incidencia será mayor para muchos viajeros de Baleares, que debido a la escasa frecuencia de vuelos directos con Portugal —con días en los que no hay ninguna conexión— deben hacer escala obligatoria en Madrid y, por tanto, sufrir de lleno las consecuencias de estas cancelaciones.

Iberia ha confirmado a EFE que cancelará el 75% de sus vuelos hacia o desde Oporto con los distintos aeropuertos españoles, mientras que ese porcentaje será del 50% en los vuelos hacia o desde Lisboa.

Impacto en Air Europa

Según ha informado Air Europa en un comunicado, la compañía suspenderá las dieciséis frecuencias que tiene con Portugal, todas ellas desde o hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas, que contaba con ocho vuelos (cuatro de ida y cuatro de vuelta) hacia Lisboa y otros ocho a la ciudad de Oporto.

Para muchos residentes en Baleares, esta cancelación implica la interrupción de la única ruta viable vía Madrid en varias jornadas, dificultando planes de viaje y conexiones posteriores.

Air Europa detalla a los afectados que pueden realizar de manera gratuita un cambio de fecha entre el 9 y el 18 de diciembre, un cambio de ruta, solicitar un vale o también un reembolso del billete.

Una huelga general con amplio seguimiento

Los sindicatos han convocado una huelga general en Portugal para el próximo 11 de diciembre en contra de la reforma laboral que propone el Gobierno, al considerar que va a limitar algunos de los derechos de los trabajadores.

Algunos de los cambios más polémicos tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el Gobierno quiere limitarlo a dos años, mientras que la actual normativa recoge que las madres que amamantan a sus hijos tienen derecho a ser dispensadas en sus trabajos para poder hacerlo durante el tiempo que dure la lactancia.

Afectación también en TAP y pilotos portugueses

El Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC) anunció el pasado viernes que se sumaría a esta huelga, mientras que la aerolínea portuguesa TAP también explicó que suspendería varios vuelos por esta situación.