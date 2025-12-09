El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares

El próximo viernes en el Palacio de la Almudaina, sede en Palma del cuartel general de la Comandancia General de Baleares, tendrá lugar el acto de tomar de posesión del nuevo jefe del Estado Mayor de las islas. Se trata del teniente coronel José Manuel Durán Jiménez, quien se hará cargo de la jefatura del Estado Mayor, relevando en el cargo al coronel Iván Morgan Planas, que cesa al haber cumplido los años de mando reglamentarios.

El acto estará presidido por el comandante general de Baleares, el general Fernando Luis Gracia y contará con la asistencia de familiares y amigos del teniente coronel.

José Manuel Durán ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1993. En el periodo entre 1996 a 1998 se formó en la Academia de Toledo, para regresar como teniente de Infantería en el año 1998. Formó parte del Cuerpo General de las Armas de la Escala Superior. Su primer destino fue el tercio Duque de Alba, que pertenece a la Legión, con base en Ceuta. En este destino sirvió como teniente y después como capitán en la V Bandera Gonzalo de Córdoba y en la IV bandera Cristo de Lepanto.

Al ascender a la categoría de comandante fue destinado al tercio Gran Capitán de la Legión, en Melilla, siendo designado alumno del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Finalizada su formación fue destinado a la Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra, con base en Granada, actuando como analista del Estado Mayor, en la secretaría técnica y más tarde en el tercio Alejandro Farnesio de la Legión, como jefe de operación de la X bandera Millán Astray.

En el año 2018 ascendió a teniente coronel y en ese momento se hizo cargo del batallón de alumnos de la Academia de Infantería y del departamento de instrucción y adiestramiento, en Toledo. Allí estuvo hasta el año 2021, cuando fue destinado a la jefatura del mando de adiestramiento y doctrina como analista principal de la sección de planes y coordinación en el ámbito de la programación. Posteriormente, fue destinado a la División de Planes, desarrollando cometidos para la actualización de los diferentes planes de la Alianza.

Cuenta con amplia experiencia en misiones internacionales, ya que ha servido como militar en Kosovo, Bosnia, Herzegovina y Afganistan. Asimismo, también fue nombrado jefe de observadores, a cargo del destacamiento de Naciones Unidas en Colombia, durante la aplicación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc.

En su carrera ha obtenido numerosas condecoraciones, tanto nacionales, como internacionales. Está casado y es padre de dos hijos.