Son Llàtzer activa una unidad con 24 camas ante el aumento de enfermedades respiratorias

El Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma ha activado 24 camas de la Unidad H1D en el marco del Plan de Contingencia de Invierno del Servicio de Salud, ante el aumento progresivo de la demanda asistencial prevista para las próximas semanas.

La activación de estas camas está destinada a reforzar la atención hospitalaria durante este periodo de presión asistencial alta, derivado, principalmente, de la gripe y otras infecciones respiratorias estacionales, ha informado la Conselleria de Salud en una nota.

Para garantizar una atención de calidad y una respuesta ágil ante posibles incrementos de la actividad, el centro hospitalario ha incorporado a once enfermeras y siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que se integran desde este martes en los equipos asistenciales del plan de invierno.

Además, a lo largo de este mes, Salud prevé aumentar el número de camas del Servicio de Hospitalización a Domicilio, una medida "clave" para aliviar la presión asistencial y optimizar los recursos disponibles.

Esta ampliación se activará de manera progresiva en función de la evolución de la epidemia de gripe y de su impacto en el conjunto de los hospitales Son Llàtzer y Hospital Joan March, han precisado desde la Conselleria.

La planificación de Salud contempla la activación de hasta 70 camas en el Hospital Universitario Son Espases, 57 camas en el Hospital Universitario Son Llàtzer, nueve camas en el Hospital de Manacor, 20 camas en el Hospital Mateu Orfila y 19 camas en el Hospital Can Misses.

Además, implicará la contratación de profesionales de diferentes categorías, como médicos, celadores, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, mientras que el Hospital Sant Joan de Déu, vinculado a la Red Hospitalaria Pública de Baleares, dispondrá de 40 camas adicionales.

Asimismo, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca reforzará con un equipo de servicio de urgencias de atención primaria la atención domiciliaria desde las 15.00 horas de los viernes a las 8.00 horas de los lunes.

Como ha indicado la Conselleria, la tendencia general de las próximas semanas es que aumente la presencia de virus respiratorios, algo habitual en esta época del año como consecuencia de los factores estacionales.

Mascarilla y vacunación

El Servicio de Salud ha insistido en la importancia de vacunarse para prevenir la agudización de enfermedades causadas por infecciones respiratorias.

Es importante también usar mascarillas en caso de infección, para evitar contagiar al resto de la población; lavarse frecuentemente las manos o limitar el contacto con los colectivos más vulnerables para evitar la transmisión. Siempre se debe utilizar el recurso asistencial más adecuado.

En caso de síntomas leves, se debe acudir a las urgencias de atención primaria, que tienen capacidad suficiente para atender el caso. El médico de cabecera derivará al paciente al hospital si prevé complicaciones en un cuadro respiratorio infeccioso.