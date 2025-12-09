Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud señala al Gobierno central y critica a la ministra Mónica García por la huelga de médicos en Baleares: "Busquen soluciones"

La consellera Manuela García ha pedido al PSIB que "deje de buscar confrontación y busquen soluciones" y ha responsabilizado a la responsable de Sanidad de la huelga de los médicos por su "incapacidad" de reformar el estatuto marco

La consellera de Salud, Manuela García, en una imagen de archivo.

La consellera de Salud, Manuela García, en una imagen de archivo. / Tomàs Moyà/E.P.

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La consellera de Salud, Manuela García, se ha pronunciado este martes en el Parlament sobre los cuatro días de huelga convocados por la Confederación Española de sindicatos Médicos a nivel nacional. La responsable de la sanidad de Baleares ha señalado la "pésima gestión" de la izquierda y las políticas en esta materia del Gobierno central como detonantes de una huelga que en la primera jornada ha registrado un seguimiento del 85% en ámbito sanitario y del 70% en Primaria en el archipiélago, según datos aportados por SIMEBAL.

"El Gobierno es el responsable de los cuatro días de huelga, cuyas consecuencias pagarán los ciudadanos de Baleares", ha criticado García en respuesta a una pregunta de la socialista Patricia Gómez, quien ha afeado las listas de espera para una consulta o intervención en Mallorca.

La huelga de médicos en Mallorca, en imágenes

La huelga de médicos en Mallorca, en imágenes

La huelga de médicos en Mallorca, en imágenes / B.RAMON

La consellera ha pedido al PSIB que "deje de buscar confrontación y busquen soluciones" y ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de la huelga de los médicos por su "incapacidad" de reformar el estatuto marco.

La socialista, por su parte, ha considerado que "gran parte" de las soluciones están en manos de la consellera y ha criticado los datos de listas de espera que, a su parecer, crecen tanto para consultas como para operaciones.

