Rescatados 122 migrantes en cinco pateras localizadas en Mallorca y Formentera

Un total de 122 migrantes han sido interceptados desde este martes de madrugada a bordo de cinco pateras localizadas en aguas de Formentera y al sur de Mallorca.

Alrededor de las 1.10 horas, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado 13 personas de origen magrebí en un bote a unas siete millas al sur de la isla de Cabrera, en Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 7:40 horas ha sido interceptado un grupo de 31 personas de origen subsahariano en un bote en la costa de Sa Ràpita, también al sur de Mallorca.

La tercera patera de la jornada en Mallorca ha sido avistada a las 11:35 horas a media milla al sur de Cabrera y en ella viajaban 14 personas de origen magrebí.

Casi una hora después, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han evacuado a 11 personas de origen magrebí a bordo de una embarcación localizada al sur de Formentera y otras 26 personas de origen subsahariano han sido rescatados tras ser localizados en otro bote a 13 millas al sur de Cabrera.

Además, a las 14:30 horas han sido interceptadas 11 personas de origen magrebí en una patera que ha alcanzado la zona Estufadors, al sur de la isla de Formentera, y unos minutos después han sido rescatados otros 16 migrantes en una barca a tres millas al sureste de la menor de las Pitiusas, la séptima del día en Baleares.

En lo que va de año, han llegado 376 pateras a Baleares con un total de 7.019 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.