Remotos, ricos y listos para relajarse: La nueva generación de emigrantes alemanes en Mallorca

Los precios de los inmuebles y los alquileres aumentan, y la población trabajadora de Mallorca lucha por llegar a fin de mes. Algunos se rinden y se mudan a la península. Hasta aquí, nada nuevo. A la vez, Mallorca sigue siendo popular: según el Consejo General del Notariado español, el 42,3 % de los compradores de viviendas en Baleares el año pasado fueron extranjeros, muchos de ellos alemanes. Además, el 27 % de los compradores eran extranjeros no residentes en la isla. En ambos casos, una gran parte eran alemanes. ¿Quiénes son estas personas que todavía vienen hoy para vivir, al menos parcialmente, aquí? Hemos hablado con quienes están en contacto regular con los recién llegados.

Cada vez menos “gente normal”

La opinión generalizada: el deseo de emigrar por parte de los alemanes sigue ahí. Aún son muchas las personas de Alemania, Austria y Suiza que sueñan con trasladar por completo o en parte su lugar de vida a la isla. Sin embargo, el perfil de quienes no solo sueñan con ello, sino que lo hacen realidad, ha cambiado en los últimos años. “Tienden a ser más acomodados”, dice Doris Kirch, asesora de emigración en Mallorca desde hace 23 años. La mayoría de quienes acuden a ella están en fase de planificación o se han mudado recientemente y buscan apoyo con trámites y burocracia.

Todavía hay personas de clase media entre los emigrantes, dice Kirch. Aquellos que buscan trabajo en Mallorca: en turismo, gastronomía, call centers o comercio minorista, como empleados o autónomos. Pero muchos menos que antes del Covid. Porque, igual que les pasa a los locales, para ellos también los bajos salarios y el mercado inmobiliario patas arriba se convierten en un desafío. “Antes siempre aconsejaba: ‘Busque primero un trabajo y luego una vivienda’. Ahora es al revés”, dice Kirch.

Que para la gente “normal” es ahora mucho más difícil empezar de nuevo en la isla también lo observa la pastora Martje Mechels de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana en Baleares. “Quienes ya están aquí y poseen una vivienda tienen menos problemas, pero para los nuevos es difícil, a menudo la emigración no funciona”. Lo mismo se aplica a los pensionistas alemanes con pocos ahorros. “Muchos se mudan ahora más bien a la península, a la Costa Blanca o la Costa del Sol, donde suele ser más barato y también precioso”, comenta.

Incluso emigrantes que llevan tiempo en la isla tropiezan cada vez más. “Vemos que algunos alemanes tienen que regresar porque alquilaban y su contrato se rescinde. Si no tienen suficientes ahorros o no encuentran una nueva vivienda asequible, simplemente no pueden quedarse”, explica Mechels. Algunos tiran la toalla antes de acabar en la ruina. En otros casos, el sueño de emigrar termina en un fiasco existencial. Alemanes en Mallorca que se quedan sin nada: casos que, en medio del debate encendido sobre “los alemanes ricos que compran todo”, se olvidan con rapidez.

Los empresarios remotos

No es de extrañar. Porque “los ricos”, quienes dominan la imagen del emigrante, son en muchos lugares los únicos que pueden comprar una casa. “Son personas con profesiones muy bien remuneradas que, gracias a la tecnología, pueden trabajar desde cualquier lugar”, afirma Thomas Fitzner, director del departamento de residentes en PlattesGroup. En los últimos años, la consultora económica, fiscal y legal se ha especializado cada vez más en un público adinerado y experimenta un auténtico boom de consultas de recién llegados germanohablantes.

Un detalle llamativo: muchos de los nuevos emigrantes son relativamente jóvenes. “Personas entre 35 y 55 años que están profesionalmente en plena actividad”, explica Maike Balzano, jefa del departamento de mandatos especiales, sedes y filiales de PlattesGroup. El impulso del teletrabajo post-Covid ha aumentado la independencia geográfica. “La gente busca más calidad de vida y seguridad, y la presencia física permanente ya no es tan importante en muchos sectores”, dice Fitzner. A menudo basta con estar en Alemania unas pocas veces al año y trabajar el resto del tiempo desde Mallorca. Algunos empresarios de éxito además ponen en marcha proyectos en España.

Nómadas y autónomos

Cada vez más presentes también en la escena de emigrantes alemanes: los llamados nómadas digitales, es decir, autónomos que ya pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. “Muchos se dedican al consulting, son coaches o trabajan en el ámbito digital. También hay influencers y youtubers, así como profesiones creativas como el online marketing”, enumera Fitzner. A menudo se trata de parejas jóvenes o familias que traen a sus hijos, añade Doris Kirch.

“También llegan personas con una carrera consolidada que quieren usar ahora su experiencia para comenzar algo nuevo en la segunda mitad de su vida”, añade Carmen Hinrichs, fundadora de Women’s Network Mallorca (WNM). Abogadas o médicas que en Mallorca trabajan como coaches o asesoras vitales, y que generan su clientela en la propia comunidad de emigrantes. “Si ofreces un buen servicio, puedes tener éxito; la demanda existe”, afirma Hinrichs.

Los que ponen los pies en alto

Cada vez más entre los recién llegados germanohablantes: personas que tienen tanto dinero que ya no necesitan trabajar. Tanto empresarios mayores con gran patrimonio como jóvenes emprendedores que han vendido su empresa con ganancia y, tras diez o quince años de duro trabajo, se mudan con sus familias. Gente para la que el dinero apenas importa. Y, por supuesto, herederos de todas las edades.

“Muchos vienen principalmente por razones como el ocio y el clima”, dice Hinrichs. Golfistas, pero también quienes buscan un nuevo sentido para su vida lejos del gris cotidiano alemán. “Independientemente de su trasfondo económico, experiencias traumáticas, enfermedades o separaciones también son motivos de emigración”, añade la pastora Mechels. En última instancia, casi todos buscan más calidad de vida y la encuentran en la isla.

La calidad de vida tiene un precio

“Mallorca se ha convertido para muchos acomodados en un destino de calidad de vida”, confirma Thomas Fitzner. Ni siquiera los precios inmobiliarios cambian eso. “A veces nuestros clientes se sorprenden por los altos precios, pero en general aceptan que Mallorca ya no es un destino barato”. Más aún: la capacidad de atracción de la isla entre quienes ganan bien es enorme y aumenta, porque la infraestructura y los servicios se adaptan cada vez más a sus necesidades. En resumen: el dinero atrae más dinero. “Además, la red de empresarios alemanes en la isla crece constantemente. Se nutren mutuamente”, comenta Fitzner.

“En Mallorca, nuestros clientes encuentran cada vez más personas afines, amigos empresarios, conocidos”, coincide Marvin Bonitz, de la inmobiliaria Minkner & Bonitz, especializada en el suroeste de Mallorca. A pesar de los precios elevados, la demanda en el segmento de varios millones (entre cuatro y nueve millones de euros) es “enorme”. En el segmento de dos cifras millonarias, algunos vendedores deben ajustar sus expectativas, por ejemplo de 17 a 13 millones por una villa. Pero dificultades serias para vender los inmuebles más caros no hay.

“Quien realmente tiene su fortuna asegurada sigue comprando”, confirma Anke Köhler, de la inmobiliaria CCC Real Estate, centrada sobre todo en el este de la isla. Aquellos con capital disponible invierten gustosos en propiedades mallorquinas. “Muchos cumplen el deseo de una segunda residencia, a menudo casas independientes con mucho espacio para ellos y sus familias, para alternar entre aquí y Alemania”. Los jóvenes nómadas digitales de éxito que aún trabajan, traen hijos y viven todo el año en la isla suelen preferir pisos modernos y lujosos en lugares bien comunicados, añade Köhler.

En cambio, la demanda desde la clase media alemana ha disminuido. “Ya no están dispuestos a pagar 800.000 euros por una finca que aún necesita muchas reformas. Se han vuelto más cautos”. Pero en el segmento de lujo el interés continúa intacto. “La tendencia Mallorca está ahí y seguirá creciendo”, asegura Bonitz.

¿Y la integración?

Que los nuevos emigrantes muestren mayor voluntad de integrarse que generaciones anteriores no parece ser el caso. Muchos envían a sus hijos a colegios internacionales, sabe Doris Kirch. Lo confirma también Maike Balzano. “La mayoría permanece en su círculo de empresarios germanohablantes o internacionales, que además crece constantemente”, añade Fitzner. Integrarse culturalmente es la excepción. La sociedad isleña es ya tan diversa que se puede vivir cómodamente sin hacerlo. “Y cuando se topan con barreras lingüísticas, cuentan con su personal o proveedores”, dice Fitzner. Un mundo paralelo en auge, con barrios exclusivos, redes, oferta gastronómica y actividades de ocio. Y apenas puntos de contacto con la población promedio.

También lo observa Brunhild Seeler-Herzog, traductora y guía de viajes de estudios, residente en la isla desde hace 40 años, que organiza los llamados Residententreffen por encargo de la comunidad evangélica (inscripciones e información: residententreffmallorca@gmail.com). Son excursiones en alemán en las que los participantes no solo conocen a compatriotas, sino también un poco de Mallorca. Un intento de acercar a los recién llegados a la historia y cultura de la isla. Y también un intento por calmar las aguas entre “los alemanes” y “los mallorquines”.

“Se nota que algunos locales ya no ven con buenos ojos a los recién llegados”, dice Seeler-Herzog. Ella sigue apostando por el entendimiento entre pueblos, con pequeños éxitos: pese a los cambios en la comunidad de emigrantes, aún hay recién llegados alemanes que muestran verdadero interés por la isla, no solo por los destinos turísticos clásicos que ella ofrece, sino también por rutas en las que se abordan aspectos sociales. La gentrificación, por ejemplo. Y la escasez de vivienda. Temas hoy estrechamente ligados a la emigración, y que probablemente seguirán estándolo.