Reconocen la incapacidad por una lesión ocular

El despacho legal Parrado Asesores ha logrado que la Seguridad Social reconozca la incapacidad permanente total, para un trabajador de la compañía Air Europa, que se encargaba del diseño gráfico y web de la compañía. Lo novedoso del caso es que el trabajador, que sufre una grave lesión ocular, ha logrado este reconocimiento de incapacidad sin la necesidad de acudir a los tribunales.

El trabajador, debido a la lesión en los ojos, ha sufrido una gran pérdida de la agudeza visual, lo que le ha afectado en su labor profesional. Tras someterse a varias pruebas médicas, la administración le ha otorgado un reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad. Por tanto, tras el reconocimiento por parte de la Seguridad Social que este trabajador sufre una grave lesión en los ojos, que le impide desarrollar con normalidad su profesión, a partir de esta declaración el empleado de la compañía aérea cobrará una pensión que corresponde al 55 por ciento de su base reguladora de cotización.

Según señalaron los abogados encargados del caso “las resoluciones de incapacidad permanente también se pueden lograr por vía administrativa”. Además de la pérdida de visión también sufría una segunda enfermedad.

La hipoacusia, que es la enfermedad que padece este trabajador, afectaba a su capacidad de conversación y comunicación. Además, también sufría retinopatía que le afectaba a su agudeza en el campo visual.