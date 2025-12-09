El PSIB carga contra la gestión de Govern y Consell ante la oferta turística ilegal en Mallorca: "Señor Bauzà, le han puesto a cantar nadales porque es una repetición constante del 'Fum, fum fum!'"

El PSIB carga contra la gestión de la oferta turística ilegal por parte del Consell de Mallorca. El diputado socialista Carles Bona ha acusado al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, de permitir una política insular "no de colaboración o de confrontación, sino de connivencia" con los propietarios de los pisos sin licencia. "Escriben una cosa en el BOIB y practican otra. No han podido ni cerrar el alquiler ilegal que tienen delante del Palau", ha aseverado Bona durante el pleno celebrado en el Parlament.

El socialista ha recordado a Bauzà durante su intervención que el departamento de Turismo del Consell "reconoció que 52 expedientes habías caducado y que no habían remitido ningún caso a la Fiscalía", insinuando además que la cifra de expedientes no resueltos podría ascender "hasta los 200".

"Desde el Consell han decidido colaborar en vez de confrontar la oferta ilegal", ha criticado Bona, cargando también contra la figura bautizada por la institución insular como Declaración de Ilegalidad Abreviada (DIA), un nuevo procedimiento por el cual podrá cesar de inmediato la actividad de la oferta turística ilegal antes de que la sanción adquiera firmeza: "Si ya tienen un año y medio de retraso en los expedientes, la DIA no es una solución, es ficción. No se puede aplicar sobre expedientes que ya nacen caducados ni sobre casos que se instruyen 18 meses más tarde".

Bona, por último, ha ironizado sobre la actual gestión del departamento de Turismo: "La semana pasada tenían al señor Mateo vestido de niño de San Ildefonso. Hoy, a usted, señor Bauzà, le han puesto a cantar nadales porque es una repetición constante del Fum, fum fum!; ¿lucha contra la saturación? Fum!; ¿Subida de la ecotasa? Fum!; ¿Lucha contra la oferta ilegal? Fum!.

"Pregonaban mucho e hicieron muy poco"

El conseller Bauzà ha replicado al diputado socialista argumentando que las competencias insulares en Turismo no dependen de su conselleria y ha asegurado que "si es cuestión de arrinconar y erradicar a los que abusan del territorio y de los recursos, soy partidario de las dos cosas, de colaborar y de confrontar".

El responsable del departamento de Turismo ha recordado en su réplica que el Govern colabora con el Consell en la erradicación de la oferta ilegal "dotando de recursos como el ITS" y ha puesto en valor ante el Parlament el acuerdo de colaboración entre la institución insular y Airbnb para localizar y erradicar la oferta ilegal que se publicite en la página. "Cualquier actuación que dignifica y aporta prestigio a la actividad nos tendrá a su lado", ha defendido el conseller.

Con todo, pese a la defensa de su gestión, Bauzà no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra la gestión del anterior pacto de izquierda: "Pregonaban mucho e hicieron muy poco. Pregonaban mucho de feminismo y ahora les ha salido Paco Salazar. Es por los hechos que se demuestran las cosas, no por las palabras".

Según el conseller, los socialistas "colaboraron en que se comenzasen a utilizar los términos saturación y masificación en el ecosistema turístico" y "no persiguieron ni un alquiler turístico ilegal". "Menos mal que en mayo del 23 encontraron la confrontación de la sociedad", ha sentenciado Bauzà.