Los pisos de alquiler y de compra en Baleares ya son los más caros de toda España: «Para una persona joven es literalmente imposible vivir sola»

«Siempre competíamos con Madrid y Barcelona por tener las viviendas más caras del país; hoy por hoy ya podemos decir que tenemos los peores datos porque tenemos los pisos más caros de toda España», es la contundente declaración del presidente de Joves de Mallorca, Pau Emili Muñoz, ante los datos recogidos en el Observatori d'Emancipació del Consejo de la Juventud de España, que reafirman el tremendo problema de vivienda que sufre Baleares desde hace años.

El Consell de Joventut de Balears ha presentado hoy los nuevos datos de emancipación juvenil correspondientes al segundo semestre de 2024. Unas estadísticas demoledoras que ponen de manifiesto el grave problema con el que se encuentra la juventud del archipiélago.

Respecto al año pasado, los precios de los pisos de alquiler han subido un 9,3 % y la vivienda de compra se ha encarecido un 12,1 %, lo que convierte al archipiélago en el territorio con la vivienda más cara del país.

El precio medio del alquiler alcanzó los 1.408 euros mensuales, el nivel más alto registrado en toda España. Los jóvenes de Baleares tendrían que destinar 7 años de su salario íntegro para pagar la entrada. Así, para poder alquilar una vivienda completa, deberían destinar el 112 % de su salario, lo que supone que les faltarían unos 232 euros mensuales.

«Para una persona joven es literalmente imposible vivir sola», ha explicado la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry.

Medidas planteadas para paliar la crisis de la vivienda

En este escenario, el Consell de Joventut de les Illes Balears plantea una serie de medidas que considera «necesarias» para revertir la situación, algunas de las cuales ya han sido impulsadas por el Govern. No obstante, el presidente de Joves de Mallorca considera que las que podrían ofrecer resultados más inmediatos aún no se han materializado. Entre estas, destacan la reconversión de instalaciones obsoletas, como hoteles o el cuartel de Son Busquets, para destinarlas a vivienda pública o a cooperativas sociales.

«El objetivo no es solo frenar la escalada de precios, sino revertir una situación que ya es muy mala», asegura Muñoz. Entre otras medidas propuestas por el presidente de Joves de Mallorca, está la creación de una bolsa del 15 % de vivienda pública destinada a los jóvenes, una medida que, «ya está contemplada en la Ley de Juventud».

Otra de sus sugerencias es limitar el precio del alquiler, aunque el Govern de Prohens la ha rechazado por considerar que «no funciona». En palabras de Muñoz: «Depende de cómo se interprete. Lo que ocurre es que los alquileres más caros desaparecen del mercado, reduciendo la oferta; pero, de todos modos, las viviendas de lujo y los alquileres más altos no son el tipo de vivienda que busca la mayoría de la población».