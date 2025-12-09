Pimem denuncia una "convocatoria fallida" de ayudas para 'escoletas' 0-3 y el IMAS responde que los centros incumplieron las bases de la convocatoria

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Pimem ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, que ha sido admitido a trámite, contra la resolución de unas ayudas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), de la que han quedado fuera los cinco centros que se habían acogido a la convocatoria. En este cotetxo, la entidad ha informado de que se ha requerido al IMAS la totalidad del expediente, un paso que, a su parecer, "confirma que existen dudas fundadas" sobre la tramitación y resolución de la convocatoria.

La organización empresarial ha expresado su "profunda preocupación" por lo que consideran "un desastroso resultado" de la convocatoria de subvenciones. Según han denunciado, no ha habido ningún centro beneficiado pese a que, han sostenido, numerosos proyectos cumplían los requisitos y que habían realizado inversiones significativas siguiendo las indicaciones de la institución.

En esta línea, han apuntado que los centros asociados realizaron obras de adaptación "costosas, complejas y planificadas con meses de antelación" porque el IMAS "trasladó garantías" de que la convocatoria saldría adelante y apoyaría la adecuación de los espacios a los requisitos del futuro sistema educativo 0-3.

La asociación ha considerado "especialmente grave" que una línea de ayudas diseñada para facilitar la integración de los centros en el sistema educativo se haya "convertido en un proceso sin beneficiarios reales". Esta situación, han lamentado, les ha generado inseguridad jurídica, daños económicos y una "evidente" pérdida de confianza en la administración.

Igualmente, han acusado al IMAS de "intentar justificar el fracaso de la convocatoria en cuestiones meramente procedimentales, sin asumir que la gestión y la tramitación han sido claramente deficientes y han dejado desprotegido a un sector que actuó de buena fe y siguiendo las directrices marcadas por las instituciones". Así, desde Pimem han reclamado una solución "inmediata" para los centros que asumieron inversiones "inducidas" por la propia administración.

Incumplimiento de las bases

El IMAS no ha tardado en salir al paso de las acusaciones y se ha defendido asegurando que los centros no recibieron las subvenciones porque incumplieron las bases de la convocatoria. Según explican fuentes de la entidad, los centros 0-3 asociados que solicitaron las ayudas convocadas en 2024 por el Consell de Mallorca tramitaron paralelamente su entrada en la red pública de 'guarderías', gestionadas por la conselleria de Educación, incumpliendo así los requisitos establecidos por la institución insular.

La subvención convocada por el Consell estaba dotada de un millón de euros y cada centro podía aspirar a un máximo de 40.000 euros para cubrir los gastos derivados de las obras que estos centros asistenciales habían tenido que asumir debido a las exigencias del reglamento esttal aprobado en 2023, que instaba a las comunidades autónomas a crear un registro de este tipo de centros en un plazo de cinco años.

Desde el IMAS explican que por aquel entonces la entidad se reunió con las 'guarderías' asistenciales y las patronales, Pimem incluida, para trasladarles los cambios previstos por la implantación del nuevo registro y la obligación de adecuar sus instalaciones si querían formar parte del nuevo registro insular. Así, tras las conversaciones entre la administración y los centros, se puso en marcha la convocatoria de la subvención.

"Se establecieron los requisitos mínimos para pedir una ayuda, lo básico que establece la ley, y hay seis centros que presentan solicitud. El primer requisito que había para optar a la subvenció era que se tratase de un centro asistencial, no uno integrado en la red pública", explican desde el IMAS.

Así, según las mismas fuentes, cuando el Consell de Mallorca resolvió la convocatoria, cinco de los seis centros habían culminado los procesos de integración en la red del Govern, publicados en el BOIB. "Por tanto, al hacer varias semanas que ya estaban inscritos y no eran centros asistenciales, dejaron de ser elegibles", explican.

Por tanto, arguye el IMAS, los centros no cumplieron las bases de la convocatoria del Consell por haberse pasado al modelo público gestionado por Educación antes de tiempo. "Si se hubiese hecho el cambio un par de meses después de recibir la ayuda no hubiera habido problema. Pero cuando se resolvió la convocatoria ya no figuraban como centros asistenciales", sentencian.