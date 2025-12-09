Atasco del SEPE en la tramitación del paro de 200.000 fijos discontinuos de Baleares

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado el atasco que se está registrando en el servicio estatal de empleo (SEPE) durante la tramitación de las prestaciones por paro de unos 200.000 fijos discontinuos de las islas, con la exigencia a la Administración central para que adopte medidas de choque encaminadas a reforzar todavía más la exigua plantilla de este departamento en Baleares. Desde la primera de estas organizaciones se señala que durante algunos días hasta la página web de este organismo presentó fallos a la hora de hacer la tramitación telemática, y se aporta un dato adicional: una trabajadora que terminó la temporada el 30 de octubre ya ha recibido la comunicación de que no va a poder cobrar su prestación hasta superada la festividad de Reyes.

El secretario general de UGT-Servicios, José García Relucio, considera que ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa y denunciar los graves problemas que se registran en el SEPE y que afectan de forma especial a los miles de fijos discontinuos que han concluido la temporada turística de este año, dado que durante los meses de inactividad perciben una prestación o un subsidio como demandantes de empleo. En este aspecto, considera que aunque la saturación del SEPE se registra cada año por estas fechas, los problemas no han dejado de incrementarse ejercicio tras ejercicio debido a que el personal de este servicio no ha dejado de menguar mientras que ha aumentado la cifra de personas que quieren acceder a estas ayudas al elevarse también las cifras de personas ocupadas durante el verano.

Ese mismo análisis hace la secretaria de Empleo de CCOO en las islas, Maria Angels Aguiló, que reivindica un notable refuerzo de esa plantilla del SEPE y señala que desde este organismo ya se admitió que el reconocimiento de las prestaciones se iba a retrasar este año por la citada falta de personal.

Falta de medios

El problema, reconoce Aguiló, radica en que el ritmo con que los funcionarios estatales se están jubilando no se ve compensado con un número similar de nuevas incorporaciones, y además se hace más grave debido a que los recién llegados solicitan en cuanto pueden el traslado para volver a la península al no poder asumir el coste de la vida, y muy especialmente de la vivienda, de Baleares.

Este hecho coincide con un fuerte aumento de los fijos discontinuos del archipiélago tras la última reforma laboral, lo que implica que cada vez menos funcionarios se ven obligados a hacer frente a más trabajo. Además, el hecho de que haber prolongado la temporada turística hace que todo ese colectivo de trabajadores reclame sus prestaciones «de golpe».

José García Relucio denuncia que además de los problemas para conseguir una cita presencial (cada día se abre esa posibilidad pero las citas disponibles se agotan en minutos en algunas oficinas), también se han detectado errores en la tramitación telemática, elevando la «sensación de desamparo» de esas personas.

El dirigente de UGT pone de relieve que aunque finalmente el trabajador va a cobrar la cantidad que le corresponde desde el momento en que pasó a ser un demandante de empleo, el hecho de cobrarla con retraso supone un grave perjuicio en una comunidad como la balear, cuyo coste de la vida y de la vivienda obliga a muchas familias a «vivir al día».

Por ello, reclama también al Govern que eleve la colaboración que su personal del SOIB (servicio autonómico) mantiene con el SEPE estatal para evitar esos perjuicios a los ciudadanos de las islas y eliminar la incertidumbre que esta situación genera a miles de ellos.

Medidas deficientes

Fuentes de la plantilla del SEPE reconocen la precaria situación en la que se ven obligados a trabajar debido a la grave escasez de funcionarios en las islas, y aunque se admite que durante los meses más conflictivos (de octubre a enero principalmente) se contratan refuerzos de personal, éstos «nunca son suficientes».

Para empezar, se afirma que las aplicaciones informáticas que se manejan son «relativamente nuevas y no nos ayudan en nuestro trabajo», algo que ya ha generado quejas, según se asegura.

Desde el SEPE se anunció hace algunas semanas que su plantilla balear se iba a ver reforzada con 34 interinos, pero también en relación a este punto se plantean quejas desde el personal del citado servicio, alegando que la incorporación de estas personas se produce sin la antelación suficiente para su correcta formación, lo que hace que en muchos casos deban de ser supervisadas por los funcionarios con experiencia, elevando la carga de trabajo de éstos. «Cuando consiguen aprender, los meses de más trabajo han concluido», se afirma.

«Estos problemas los hemos expuesto ante todos nuestros jefes y a los partidos políticos, pero nos enfrentamos a una dejadez total de la Administración», lamentan estos funcionarios.