Los médicos empiezan la huelga en Baleares con un seguimiento "muy elevado"

Los facultativos de Baleares han arrancado este lunes la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos para reclamar la aprobación de un estatuto propio que reconozca la singularidad de la profesión y mejore sus condiciones laborales. El paro, que se prolongará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, ha comenzado con concentraciones simultáneas a las 8.30 horas en todos los hospitales públicos del archipiélago: Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca, Mateu Orfila (Menorca) y Can Misses (Ibiza).

El Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal) asegura que las movilizaciones han reunido "a varios centenares de facultativos" y el seguimiento ha sido "muy elevado" hasta la media mañana, pese a que parte del personal está sujeto a los servicios mínimos.

Los médicos protestan contra el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, un documento que, denuncian, no reconoce la especificidad del trabajo médico, mantiene situaciones de "discriminación laboral" y no aborda la falta estructural de especialistas, que consideran el principal riesgo para la sostenibilidad del sistema público. Reclaman un estatuto propio, con mejoras en conciliación, descansos, jornada y organización del trabajo, así como la eliminación de incompatibilidades y una regulación adecuada de la actividad asistencial.

La huelga de médicos en Mallorca, en imágenes / B.RAMON

Servicios mínimos

El Ib-Salut ha establecido los servicios mínimos equivalentes a los de un día festivo. En los servicios con pacientes ingresados se ha incorporado un especialista adicional en turno de mañana, y en áreas consideradas críticas (como oncología, hematología, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día o farmacia hospitalaria) se garantiza el 100% de la actividad para asegurar la continuidad asistencial. En urgencias extrahospitalarias (SUAP) y en el 061, la cobertura de los servicios mínimos también es del 100%.

En todo caso, desde Simebal explican que los profesionales sujetos a servicios mínimos "han podido participar en las concentraciones de primera hora" antes de incorporarse a sus puestos.

La huelga continuará mañana y se mantendrá hasta el jueves. Además de las concentraciones en los hospitales, está prevista una protesta el jueves a las 11.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Palma, en la que también participará el Colegio de Médicos.