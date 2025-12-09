Marga Prohens pide en Bruselas que las islas "no desaparezcan" en la reforma de los fondos europeos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aterrizado este martes en Bruselas con un mensaje muy claro para la Comisión Europea: Baleares no quiere perder peso en la gestión de los fondos de cohesión ni diluirse en políticas pensadas para territorios de costa continental. "Las regiones somos quienes mejor conocemos los territorios y queremos seguir teniendo voz propia", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación después de reunirse con el vicepresidente de la Comisión y comisario de Cohesión, Raffaele Fitto.

El encuentro, celebrado en la sede de la Comisión Europea, era una cita que el Ejecutivo balear llevaba tiempo persiguiendo y se ha producido en el marco de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, que Baleares preside este año. En la mesa se han sentado también representantes de Cataluña y Occitania, que comparten con las islas la preocupación por la reforma del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la reunión con el comisario europeo. / CAIB

El borrador que trabaja Bruselas apunta a que los fondos de cohesión, tradicionalmente muy ligados a las regiones, pasen a estar más centralizados en los Estados, por lo que las comunidades temen quedarse en un papel secundario en decisiones clave sobre desarrollo territorial. Prohens ha recordado en la reunión que las autonomías "han demostrado eficacia y buena gestión de los fondos europeos" y reclamado que se las reconozca como autoridades de gestión en el ámbito de sus competencias.

Además de esa batalla contra la recentralización, la presidenta ha puesto sobre la mesa dos reivindicaciones muy concretas para Baleares. La primera, eliminar o flexibilizar el límite de 150 kilómetros que marca quién puede acceder a los programas de cooperación transfronteriza Interreg. Ese criterio, diseñado para regiones con frontera terrestre, deja automáticamente fuera al archipiélago, porque todo ese radio es mar.

"Quedamos fuera pese a que compartimos retos claros con otros territorios mediterráneos, como la recuperación del litoral, la presión humana o los efectos del cambio climático", ha explicado Prohens. Como ejemplo, ha citado un programa de restauración del litoral dotado con 455.000 euros dentro de la Eurorregión del que Baleares no puede beneficiarse por ese requisito de distancia. El Govern plantea dos opciones a Bruselas: suprimir el límite o mantenerlo, pero exceptuando a las regiones insulares. Según la presidenta, Fitto ha considerado "lógica" la propuesta y se ha comprometido a estudiarla técnicamente.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, saluda al vicepresidente de la Comisión y comisario de Cohesión, Raffaele Fitto. / CAIB

El tercer bloque de la reunión ha sido la situación específica de las islas dentro de las políticas territoriales europeas. La Comisión planteó en abril elaborar una estrategia diferenciada para las regiones insulares, pero los últimos documentos vuelven a agruparlas con las zonas costeras continentales. Es decir, Baleares se trataría igual que cualquier región peninsular con costa.

Prohens ha pedido mantener esa estrategia propia para los territorios insulares, o al menos garantizar un capítulo específico dentro de la futura estrategia de costas. "Solo por ser islas tenemos una serie de desventajas que hay que tener en cuenta, como la discontinuidad territorial, la dependencia del continente en energía y exportaciones, los efectos del cambio climático, la falta de mano de obra o el coste de la vida", ha enumerado. Según ha explicado después de la reunión, el vicepresidente de la Comisión se ha mostrado sensible a estas demandas y se ha comprometido a que las regiones insulares tengan "un protagonismo específico" en la nueva estrategia europea.

La presidenta ha aprovechado también para recordar que Baleares ha pedido a Bruselas un apartado propio para las islas en el futuro Pacto por el Mediterráneo y una cláusula que permita aplicar políticas diferenciadas al archipiélago, en línea con el dictamen sobre turismo sostenible que defenderá esta semana en el Comité Europeo de las Regiones.

La cita de esta tarde abre ahora un periodo de trabajo técnico mientras la Unión Europea sigue negociando el próximo marco financiero, que definirá cómo se repartirán los fondos de cohesión a partir de 2028. El Govern confía en que las peticiones trasladadas hoy a Fitto ayuden a que Baleares "no desaparezca" por las políticas pensadas para un continente al que, por geografía, le separan kilómetros de mar.