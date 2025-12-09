Mallorca afronta unas navidades con temperaturas suaves y con pocas lluvias

Mallorca afronta las próximas fiestas navideñas con temperaturas suaves y con pocas precipitaciones. Este es el pronóstico de Meteorología, que señala que la temperatura máxima se situará entre los 16 a 17 grados, y la mínima será de ocho grados. No se descarta algún día de lluvia, pero será escasa.

Este pronóstico del tiempo ha sido adelantado esta mañana por María José Guerrero, delegada territorial de Aemet de Baleares, que ha adelantado los cálculos del tiempo para la estación de invierno, que comenzará el próximo día 21 y se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica que lo más probable es que el próximo trimestre se registren temperaturas más altas de las habituales, con unas precipitaciones normales.

Así, el próximo invierno se registrarán temperaturas más altas de lo habitual y no se prevé fuertes lluvias, salvo en días muy puntuales.

En invierno, en Mallorca, la temperatura media se sitúa en unos once grados. Sin embargo, las predicciones de la próxima estación apuntan a que se registrarán más grados de lo habitual. La tendencia del próximo trimestre es que en enero irán bajando las temperaturas, que subirán a medida que avancen los días. Lo cierto es que se prevé que en la mayoría de los días del próximo invierno las temperaturas se situarán por encima de lo habitual. Eso no quita, que habrá días más fríos de lo normal, según adelantó María José Guerrero.

En esta estación el promedio de lluvias se sitúa en alrededor de unos 136 litros por metro cuadrado en Mallorca, que es la cantidad aproximada que se prevé para los próximos tres meses.

Si no se prevén grandes cambios de temperatura en la próxima estación de invierno, el otoño que está a punto de abandonarnos ha sido más cálido de lo habitual, con una temperatura media de 19 grados.

Así, por meses, el más cálido ha sido septiembre, seguido de octubre y noviembre. La temperatura de este mes de diciembre está siendo normal. Esta situación se repite en las cuatro islas del archipiélago.

Según reflejan los datos estadísticos, las temperaturas más altas del otoño se han producido en septiembre y se han repetido en las cuatro islas. Se superaron los 30 grados de temperatura, aunque en la localidad de Petra el termómetro llegó a alcanzar casi los 32 grados.

En cambio, las temperaturas mínimas más bajas se produjeron en noviembre y se corresponden con las primeras heladas de la temporada en Mallorca. Destaca, por encima de todo, los casi dos grados negativos que se detectaron en la localidad de Campos. También se registraron dos días de heladas en Escorca, Son Torrella y en Lluc, cuando lo habitual es que solo haya un día. En la estación del aeropuerto de Palma se produjo un día de helada cuando lo normal es que no haya ninguno.

En cuanto a precipitaciones el otoño ha sido normal en Baleares, incluso algo seco en Mallorca, pero extremadamente húmedo en la isla de Ibiza, que llegó a sufrir las consecuencias de dos danas que se produjeron con pocos días de diferencia. Así, el día 30 de septiembre la isla pitiusa sufrió las consecuencias de la borrasca “Ex- Gabrielle”. Ese día llovió 2,3 veces más de lo que suele caer en todo un mes de septiembre. Se batieron cifras récord de precipitación, ya que la ciudad registró hasta 253 litros por metro cuadrado. El día 11 de octubre se volvió a registrar en la isla de Ibiza otras lluvias torrenciales asociadas a la Dana denominada “Alice”. La tormenta fue algo más leve que la anterior, aunque se llegó a registrar hasta 89 litros por metro cuadrado.

En cuanto a nieve, en Mallorca solo se ha detectado un día de nevada, aunque en invierno en cualquier momento las montañas pueden teñirse de blanco.

En cuanto a la fuerza del viento, Guerrero destacó las rachas, asociadas a la borrasca “Benjamín” que alcanzaron en Mallorca hasta 106 kilómetros por hora.