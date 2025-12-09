Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzan una oferta de vuelos entre Mallorca y Canarias desde 30 euros en 2026

Los billetes pueden adquirirse hasta el día 22 para viajar entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026

Un avion de la empresa Binter volando. / Binter

Redacción Digital

Palma

Este mes de diciembre, Binter ha lanzado un nuevo Bintazo que permite adquirir, hasta el día 22, billetes a precios reducidos para viajar en ‘modo canario’ entre Mallorca y Canarias del 1 de febrero al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 30 euros el trayecto, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas canarias con aeropuerto haciendo escala en las anteriores.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Vuelos todos los días

La compañía aérea conecta Mallorca y Canarias todos los días de la semana este invierno. Entre los meses de diciembre y marzo, la aerolínea opera vuelos a Gran Canaria cinco veces a la semana: lunes, martes, jueves, viernes y sábados. Por su parte, las conexiones con Tenerife Norte son los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

El Gobierno aprueba en segunda vuelta la condonación de la deuda y calcula que Baleares podría ahorrar 1.741 millones

