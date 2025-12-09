Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los jóvenes de Balears tienen que destinar más de 7 años de su salario íntegro para pagar la entrada de una vivienda

El Consell de Joventut de Balears presenta los nuevos datos de emancipación juvenil y muestran una "situación crítica" para las personas más jóvenes

La emancipación entre las personas de 16 a 29 años baja dos puntos respecto al año pasado y se sitúa en el 16,2%, mientras que los precios de los pisos de alquiler suben un 9,3%, convirtiendo al archipiélago en el territorio con la vivienda más cara del país.

Una manifestación contra el precio de la vivienda llena de jóvenes. / Manu Mielniezuk

Una manifestación contra el precio de la vivienda llena de jóvenes. / Manu Mielniezuk

Pere Morell

Pere Morell

Palma

"Para los jóvenes comprar una vivienda es un sueño imposible", con esta rotunda afirmación se resume la información que el Consell de Joventut de Balears ha presentado hoy sobre los nuevos datos de emancipación juvenil referida al segundo semestre de 2024. Unas estadísticas demoledoras que ponen de manifiesto el grave problema con el que se encuentra la juventud del archipiélago.

Respecto al año pasado, los precios de los pisos del alquiler suben un 9,3% y la vivienda de compra se encareció un 2,1%. De esta manera, el archipiélago se convierte en el primer lugar del país con la vivienda más cara. Asimismo, la emancipación entre las personas de 16 a 29 años baja dos puntos respecto al año pasado y se sitúa en el 16,2%,

"No hay nada que indique que estos datos van a mejorar, cada año van a peor y cuanto más se espere en aplicar medidas, más difícil será revertir la situación", ha explicado el presidente de Joves de Mallorca, Pau Emili Muñoz. "Este informe es una alerta democrática, los datos confirman un modelo socioeconómico que impide la vida digna de los jóvenes", ha afirmado la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry.

Muñoz ha ironizado al destacar que “no todos los datos son peores”, puesto que el salario medio de los jóvenes ha aumentado desde el último informe juvenil correspondiente al primer semestre de 2024: “Ha pasado de 1.172 euros a 1.175,95, casi cuatro euros más”. El precio medio del alquiler alcanzó los 1.408 euros mensuales, el nivel más alto registrado en toda España, . Así, para poder alquilar una vivienda completa los jóvenes deberían destinar el 112% de su salario, lo que supone que les faltarían unos 232 euros.

Los jóvenes de Baleares tendrían que destinar 7 años de su salario íntegro para pagar la entrada. "Cuando hablamos de salario íntegro nos referimos a que lo destinan todo, lo que significa que deberían vivir con familiares, comer gratis y no tener absolutamente nada de ocio", ha ironizado Muñoz.

"De esta forma se demuestra que el esfuerzo y trabajo no bastan para tener una vivienda. Estamos cansados de que se diga que los jóvenes nos merecemos esto porque somos unos vagos cuando realmente no tenemos ninguna opción", ha sentenciado el presidente de Joves de Mallorca.

