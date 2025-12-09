El Govern defiende que "no hacen falta grandes estudios" para saber que la subida de la ecotasa no afectaría a la competitividad turística de Baleares

El Govern defiende que "no hace falta grandes estudios" para saber que la subida de la ecotasa no afectaría a la competitividad turística de Baleares, pero la llevará al Pacto por la Sostenibilidad para debatirla. Así lo ha defendido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en respuesta a la pregunta lanzada por el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament.

En este sentido, Bauzà argumenta que el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) planteado por parte del Ejecutivo no tendría una repercusión negativa en el tejido empresarial de las islas. "La subida planteada iba entre un euro y euro y medio en junio, julio y agosto. También proponíamos la eliminación en del ITS en los meses de enero y febrero y la desgravación para residentes. Es una propuesta lógica y coherente que llevamos a negociación y que no prosperó. No creo que hagan falta grandes estudios para saber que no afectaría para nada a la competitividad de las islas", argumenta el conseller.

Pacto por la Sostenibilidad

A pesar de que el conseller defiende que "no hace falta grandes estudios" para saber que la subida "moderada" que propone el Govern no afectaría a la competitividad, el Ejecutivo seguirá llevando la medida al Pacto por la Sostenibilidad para debatirla.

Así, serán los agentes sociales y empresarios quienes decidan en la Mesa si apoyan o no subir el gravamen. En el caso de la iniciativa del Govern, se plantea que el ITS pasaría de los dos tramos actuales a cuatro: entre enero y febrero el impuesto se reduciría a cero euros, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumentaría de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama.

"Dejen de sangrar con impuestos"

En el caso de Vox, el diputado Sergio Rodríguez se muestra muy crítico con la iniciativa del Govern y pide que "dejen de sangrar con más impuestos" a los turistas que llegan a Baleares.

"El único objetivo de subir el impuesto turístico era recaudar más, no había ningún objetivo para reducir flujos turísticos ni para acabar con la masificación. Subir un euro, dos, tres o cinco no va a hacer que los turistas dejen de venir. Tendremos que plantearnos cuál es el modelo turístico que queremos en Baleares y dejar de sangrar a extranjeros, locales o españoles con más impuestos. La solución jamás es subir los impuestos", detalla Rodríguez.

"Crecimiento puro y duro"

Por otro lado, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, también ha cargado contra el Govern y su política turística, acusándole de apostar por el "crecimiento puro y duro" respecto a la llegada de visitantes. "Todas sus políticas van encaminadas al crecimiento turístico y crecimiento poblacional. Ustedes han levantado la moratoria turística, han eliminado las medidas de decrecimiento en plazas turísticas y sacan nuevas al mercado. Han aumentado el presupuesto en promoción turística, de hecho en dos años hemos crecido en dos millones de turistas. Ni decrecimiento ni contención, crecimiento puro y duro", expresa Apesteguia.

En el caso del portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, defiende que desde el primer momento se ha dejado claro que "Baleares había llegado al límite y se tenía que trabajar por contener la llegada de turistas". Asimismo, Costa recalca que se está buscando "el crecimiento en valor y no en volumen" y señala que "las políticas del Govern están empezando a dar sus frutos con una contención en la llegada de turistas en temporada alta, algo que no se producía desde 2009".