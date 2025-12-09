Eduardo Jiménez, el modernizador

Eduardo Jiménez era una figura señalada y respetada para quienes nos iniciamos en este diario durante los años ochenta. Redactor incansable y prolífico, simboliza la mayoría de edad del periodismo mallorquín. A su llegada a la isla, y desde las páginas de esta cabecera, moderniza las tendencias populistas y casposas de la época para profundizar como pionero en el terreno socioeconómico, donde fue maestro. Se prodigó desde una orientación progresista, que en los albores de la transición todavía resultaba chocante. Destacó en la información con datos o con afectación laboral, elevando el entorno en que se movía con un brillo especial

Jiménez radiografió la sociedad mallorquina, sin dejarse tentar por la fantochada de los «temas humanos» que hasta hoy mismo presiden la ignorancia de quienes encima presumen de su desconocimiento. Sus opciones no eran fáciles, contrapuestas a los poderes establecidos con la reacción consiguiente. Cuando cambió de denominación profesional, sorprendía encontrar su información abierta con la frase de «Las navieras vuelven a las andadas». En efecto, ojalá se recuperara esta frescura primordial.

No solo los lectores apreciaban los textos siempre documentados de Jiménez. El president Gabriel Cañellas no desperdició la oportunidad de incorporarlo al Govern como pieza clave de su engranaje de comunicación. Fue desde luego una sorpresa, pero también otra muestra de la astucia indisoluble del cañellismo, más atento a la calidad de los fichajes que cualquiera de sus sucesores.

Tanto en el Consolat como en el Parlament, el periodista se encontraba a gusto porque nunca persiguió el protagonismo ni la vanidad. Por supuesto, y no cabe ocultarlo, al cruzar el río se convertía en un adversario. En el repaso forzado por la desaparición, es curioso que los partidos que más han criticado a este diario se hayan distinguido por fichar a sus firmas destacadas. La tradición comienza en Victoria Gayá, se prolonga en Eduardo Jiménez o Javier Mato y sigue vigente. Por algo será.