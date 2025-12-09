Apesteguia apuesta por su círculo de confianza para la nueva dirección de Més

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, apuesta por su círculo de confianza para la nueva dirección de la formación ecosoberanista con la mayoría del núcleo duro afín a su gestión. Una renovación del partido que se acordará en la asamblea que se celebra el próximo fin de semana (12 y 13 de diciembre) y que se produce tras la dimisión de Jaume Alzamora de todos sus cargos.

Así, una de las novedades más importantes es la reducción de la Comisión Permanente, que pasará de los ocho miembros actuales a seis. En este sentido, la nueva Comisión estará formada por Lluís Apesteguia, Maria Ramon, Ferran Rosa, Laura Celià, Carme Gomila y Miquel Oliver. Hasta ahora estaban los tres primeros más el citado Alzamora, Rosa Cursach, Mateu Xurí, Marta Carrió y Paula Amengual.

De esta forma, habrá tres personas afines a Apesteguia (Maria Ramon, Ferran Rosa y Laura Celià), sumando así mayoría en el núcleo duro del partido. También se incorpora a Carme Gomila, presidenta de Esquerra Republicana en Baleares y Miquel Oliver, actual alcalde de Manacor y uno de los que podrían hacer sombra a Apesteguia y competir su liderzago en unas primarias.

Cabe señalar que Oliver ya anunció que no se presentará a la reelección de 2027 en Manacor por lo que podría ser una de las opciones para encabezar Més en el Consell de Mallorca tras la marcha de Alzamora. En el caso de Laura Celià, tampoco tiene previsto repetir como cabeza de lista en Sóller en las elecciones de 2027.

Se elimina la secretaría general

Otro de los puntos que se confirmará en la Asamblea de la próxima semana es la eliminación de la secretaría general (que había ocupado hasta ahora Alzamora hasta presentar su renuncia el pasado mes de julio). Los ecosoberanistas consideran que este es un cargo que había tenido sentido al existir un liderazgo compartido entre Apesteguia y el propio Alzamora. No obstante, tras la marcha de este último y al haber un mando claro, opinan que desde el punto de vista orgánico no tiene mucha utilidad.

Por otro lado, Més sí mantiene la secretaría de organización, cuyo puesto representa al número dos del partido. En este caso, Maria Ramon será ratificada en el cargo, evidenciando así la apuesta de Apesteguia por su círculo de confianza. En cuanto a la coordinación general, se mantendrá el propio Apesteguia, cuyo liderazgo para encabezar la candidatura de Més per Mallorca en 2027 se decidirá el próximo año.

Desde el punto de vista político, Més se presenta a esta asamblea de renovación haciendo autocrítica y asumiendo que, en determinados momentos, no ha sabido responder a las expectativas depositadas. "En algunos ámbitos, nos hemos dejado engullir por la inercia institucional, por la lentitud de la maquinaria administrativa y por una estructura burocrática que a menudo paraliza la transformación que queremos impulsar. Nos hemos visto atrapados en las dinámicas del poder, en las prisas y en la gestión cotidiana, y eso nos ha alejado —aunque fuera de manera involuntaria— del latido de la gente y del sentido original de nuestro proyecto: hacer política para cambiar las cosas, no para gestionarlas", expresan los ecosoberanistas.

Soberanía

Otro de los aspectos destacados respecto a la agenda política del partido es el concepto de soberanía . En este caso, apuestan por "un proyecto republicano y confederal de los Países Catalanes, que ponga en común las luchas por el derecho a decidir, por la igualdad, por la cultura y por un trabajo digno". De esta forma, inciden en la necesidad de "recuperar la capacidad de decidir sobre nuestra economía, el territorio y los recursos naturales es la condición de posibilidad de cualquier otra soberanía".

En el apartado económico, Més apuesta por el decrecimiento turístico "no como una consigna, sino como una necesidad ecológica, social y democrática". En relación a esta cuestión, detallan que la gestión aeroportuaria llevada a cabo desde las islas es un elemento clave para conseguir este objetivo.

"La gestión de los aeropuertos desde aquí es un elemento imprescindible para definir un modelo territorial y económico desvinculado del colapso turístico que sufrimos. Después de décadas de hablar del tema y de posicionamientos políticos, es el momento de los hechos. El impulso de la Ley para el traspaso de los aeropuertos en el Parlament para elevarla al Congreso abre por primera vez la puerta a decidir desde aquí el número de vuelos y de pasajeros. Si bien el éxito de esta ley no está garantizado, este debe ser un eje central de todas nuestras reivindicaciones, tanto aquí como en Madrid. Apostamos por una gestión de los aeropuertos desde aquí, precisamente para darle la vuelta al modelo turístico y reducir el número de turistas que llegan", detallan.

Vivienda

El programa político de Més para esta Asamblea insiste en la necesidad de resolver los problemas reales de la gente. Así, le dedica gran parte a la emergencia habitacional que se vive en las islas. Un aspecto donde los ecosoberanistas también hacen autocrítica. "En este sentido, debemos ser claros: los esfuerzos y el trabajo realizado entre 2015 y 2023 no han sido efectivos ni han permitido remediar el drama de la vivienda. No hemos sabido o no hemos podido dominar un mercado pensado únicamente para hacer negocio y no para garantizar derechos", argumentan.

Ante la actual situación, apuestan por "un mercado plenamente regulado", tanto en la compra como en el alquiler. "Las viviendas deben ser para vivir en ellas: ni para hacer negocio, ni para usos lúdicos. Así, es necesario que dejen de ser el refugio financiero de pequeños y grandes ahorradores, porque es precisamente la expectativa de ganancias lo que impide frenar la escalada de precios, y es precisamente el hecho de que nadie quiera perder lo que impide que los precios bajen. No: el ahorro debe estar orientado a la economía productiva y al cambio de modelo, y no a fomentar la especulación inmobiliaria", expresan.