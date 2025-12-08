Victoria de los hoteleros de Playa de Palma: Las asociaciones pueden ejercer de acusación popular en los procedimientos penales

La Asociación Hoteleros Playa de Palma está de enhorabuena por una victoria judicial de calado porque allana el camino para esta agrupación, y, por ende, a otras y de diferentes sectores, para que puedan personarse en los procedimientos penales como acusación popular. Gracias a esta herramienta jurídica se facilitarán las peticiones de órdenes de alejamiento para delincuentes sobre todo por robos y hurtos y en casos de agrupaciones criminales que actúan en esta zona turística o en otras .

Así lo explica desde el bufete Monlex el abogado penalista Toni Mut. El reciente auto de la Audiencia Provincial da la razón a los hoteleros y desestima el recurso de apelación que presentó el investigado en un caso de robo en el que sacó una navaja. «Es meridiana la existencia de interés en la causa», se señala. «La víctima —dice Mut— era un turista y el lugar donde sucedieron los hechos, que era la playa, daña la imagen turística y, evidentemente, perjudican la actividad hotelera».

Este auto es clave para evitar discrepancias entre audiencias o incluso entre los juzgados de instrucción, puesto que «nos habían rechazado algunas personaciones». A partir de ahora al igual que la patronal de Playa de Palma las de otras zonas, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) «o las propias patronales de comercio» podrán actuar contra los delitos, como el top manta «o incluso los robos en el centro de Palma», asevera el letrado.

Una mandíbula rota y miles de euros olvidados

Lamentablemente, «todos sabemos que mucha gente no sigue las denuncias y es un problema que pasa en los hoteles o en los propios comercios». Y también se dificulta contactar con los turistas víctimas de los delitos. Mut recuerda el primer procedimiento en el que Monlex se personó por la Asociación Hoteleros Playa de Palma. «Fue por un robo con violencia, al turista le rompieron la mandíbula. Acabó el juicio con un acuerdo de conformidad y para llegar a él una de las cosas que se exigió fue el pago de la responsabilidad civil por los daños que había sufrido la víctima. A lo mejor eran 7.000 u 8.000 euros que llevan consignados en un juzgado desde 2022» porque aquel turista no está atendiendo los correos electrónicos.

«Todos sabemos que mucha gente no sigue las denuncias y es un problema que pasa en los hoteles o en los propios comercios», lamenta Mut

Así pues, a través de la figura de la acusación popular que está recogida en la Constitución y «de una forma muy pequeña en la ley de Enjuiciamiento Popular» se permite al ciudadano o a cualquier asociación personarse en un procedimiento penal. «Nos interesa para poder pedir las órdenes de alejamiento no solo como medida cautelar, sino como pena accesoria», señala el penalista. «Se nos permite pedirlas de hasta cinco años y hemos conseguido alguna de toda la Playa de Palma».

En Madrid y Barcelona se estaban aplicando este tipo de penas con los carteristas del metro «y se les prohibía la entrada», cuenta Toni Mut. E incluso se ha llegado a aplicar a todo el municipio de Málaga. Y en un juzgado de Manacor se ha prohibido la entrada en Mallorca a unos delincuentes.

Para poder aplicar la orden de alejamiento se necesita que haya una reiteración delictiva en una misma zona durante un periodo corto de tiempo.