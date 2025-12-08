Arranca en Mallorca el despliegue de la nueva flota de ambulancias: 169 vehículos renovados

A partir del 10 de diciembre el Servicio de Salud de las Islas Baleares comenzará a desplegar la flota de ambulancias de transporte urgente y programado en todas las islas, de manera progresiva, tal y como estaba previsto. Se trata de una inversión estratégica del Gobierno de las Islas Baleares de 55.996.880,64€, invertidos en adquirir 246 vehículos en contrato de renting por una duración de 60 meses —cinco años—, que incluye el mantenimiento y los seguros correspondientes.

La nueva flota de vehículos de transporte urgente y programado ha sido diseñada por los profesionales, siguiendo criterios técnicos, con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales de los pacientes, porque en los últimos años el perfil del usuario ha cambiado. Las nuevas ambulancias incorporan mejoras, tanto para los usuarios como para los profesionales. También se han incorporado nuevos tipos de vehículos para dar respuesta a las nuevas necesidades operativas y asistenciales del servicio.

Mejoras en el transporte sanitario urgente

En el caso del transporte sanitario urgente, las nuevas ambulancias incorporan los equipamientos tecnológicos más innovadores. Disponen de cambio automático y bancadas para camilla con suspensión hidroneumática para un mejor confort durante la marcha y seguridad en los pacientes críticos. También incorporan mejoras en la climatización y en el sistema de filtración y desinfección de aire de los habitáculos.

Innovaciones en el transporte programado

Por su parte, las ambulancias de transporte programado serán la primera flota completa en España en llevar camillas eléctricas en todos los vehículos (hasta ahora eran todas manuales), lo que permitirá a los profesionales reducir el esfuerzo cuando manejen las cargas y mejorará la seguridad del paciente. Además, se amplía el número de ambulancias con plataforma hidráulica para adaptarse mejor al perfil de paciente ambulatorio de tipo sociosanitario que va en silla de ruedas. Otras mejoras son la instalación de un sistema de vigilancia con cámara de vídeo para controlar a los pacientes y el rediseño del habitáculo para que sea más accesible y confortable en ruta. Como en el caso del transporte urgente, todas las ambulancias cuentan con un sistema de filtración y desinfección de aire de los habitáculos.

Despliegue de la nueva flota por toda las Islas Baleares

El despliegue de la nueva flota se iniciará de manera progresiva y simultánea en las cuatro islas. En total, son 116 vehículos de transporte sanitario urgente y 130 de transporte sanitario programado.

Concretamente, en Mallorca se desplegarán 169 vehículos (76 de transporte urgente y 93 de transporte no urgente); en Menorca, 35 vehículos (18 de transporte urgente y 17 de transporte no urgente); en Ibiza, 38 vehículos (19 de transporte urgente y 19 de transporte no urgente) y en Formentera, 4 vehículos (3 de transporte urgente y 1 de transporte no urgente).

El nuevo contrato de ambulancias prevé incorporar 12 vehículos más de transporte sanitario programado de los que había actualmente y 15 vehículos más de transporte sanitario urgente.

Entre otros, tres vehículos destinados como farmacia móvil, una ambulancia pediátrica con más espacio, tres vehículos especiales para llevar un ECMO (equipamiento por oxigenación de membrana extracorpórea), dos pickups para acceder a zonas difíciles y vehículos de apoyo logístico asistencial a emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas.

Cabe destacar que el servicio SAMU 061 no solo atiende urgencias cotidianas; también se hace cargo de los transportes de complejidad alta por toda las Islas Baleares, del transporte pediátrico, del transporte aéreo, de los traslados entre hospitales y de la dirección de todos los dispositivos sanitarios complejos en el archipiélago. En total, tiene 35 bases asistenciales repartidas por todo el territorio y 5 helisuperficies. El mantenimiento óptimo de todo este entramado hace necesario utilizar los vehículos idóneos, que permitan hacer el trabajo con garantías de seguridad y éxito. Por ello hay un incremento en la flota de apoyo logístico, farmacia y movilidad.

Más vehículos de reserva

La nueva flota de ambulancias sustituirá a la que circulaba hasta ahora —formada por vehículos que, mayoritariamente, tenían más de siete años en el caso del transporte urgente, y más de ocho años en el transporte programado. Como consecuencia de esta antigüedad, los vehículos acumulaban mucho kilometraje y tenían averías constantemente.

Como rasgo diferenciador, la nueva flota contará con más vehículos de reserva para garantizar que siempre haya recursos disponibles en caso de necesidad. Así, en el transporte urgente habrá casi una ambulancia de reserva por cada una de guardia, mientras que en el caso de lo programado habrá doce ambulancias de reserva que actualmente no se tenían.