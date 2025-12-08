Salud establece los servicios mínimos para la huelga del personal sanitario médico de esta semana

El Servicio de Salud ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la huelga de ámbito estatal que afecta al personal sanitario médico y facultativo del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud convocada para los días 9,10,11 y 12 de diciembre.

La huelga empieza a las 00.00 horas del martes, día 9, y termina a las 23.59 horas del viernes, día 12. En aquellos centros en los que haya varios turnos, el comienzo del paro será en el primer turno de día 9 y finalizará una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 23.59 horas del viernes.

Servicios mínimos en atención hospitalaria

Son los que se prevén para atender la asistencia sanitaria en días festivos.

En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos.

En los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará el 100 % de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso. Es el caso de los servicios en los que se presta una asistencia vital: oncología y hematología médica y radioterápica, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.

Servicios mínimos en atención primaria

Respecto al turno de mañana, entre los días 9 y 12, de las 8.00 h a las 15.00 h, habrá un médico y un pediatra por centro de salud. En aquellos centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias debe haber dos médicos y un pediatra. En el turno de 15.00 h a las 20.00 h, habrá un médico y un pediatra (en caso de que lo haya).

En cuanto al turno de atención continuada (PAC), de las 15.00 h a las 23.59 h, del 9 al 12 de diciembre, deben estar todos los médicos y pediatras que hacen atención continuada.

Servicios de urgencias y emergencia (SUAP y 061)

Dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura debe ser del 100 % en todos los servicios sanitarios.

Personal MIR

Dadas las características específicas de su relación laboral, no se establecen servicios mínimos para el personal MIR.