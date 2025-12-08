Pep Forteza-Rey celebra su ochenta cumpleaños acompañado de amigos y familiares: "Ha sido hermoso"

Ha sido toda una sorpresa. Pep Forteza-Rey sabía que este domingo tenía una comida para celebrar su cumpleaños, ha cumplido hoy 80 años. Lo que desconocía es que su hija Neus se había conchabado con los familiares y amigos del hotelero y filántropo para que la celebración fuera multitudinaria. Al final se han reunido casi un centenar de personas en el restaurante Binicomprat, en Algaida. "Ha sido hermoso", dice el también director del documental Els oblidats del turisme. Y es que sus ocho décadas de vida no pueden estar mejor aprovechadas y como él mismo confirma tiene "cuerda para rato. No quiero parar", aclara por si a alguien le cabe alguna duda.

Forteza-Rey ha estado acompañado además de por su familia por amigos, entre ellos Antoni Horrach, director general de HM Hotels, o el exalcalde socialista Ramón Aguiló y otros muchos del mundo de la cooperación que le tiene tan entretenido. Porque si de algo se siente muy orgulloso es de sus proyectos en esta área. Pronto hará otro de sus viajes a Cuba para llevar zapatillas o pelotas de fútbol a niños huérfanos. "Tendría que ver la carita que ponen. Te enterneces y te hace reflexionar.

Para el hotelero "hacer una pausa y ver que hay gente buena da ánimos". Reconoce que no podría estar de brazos cruzados. "Me sentiría fatal, como un inútil. Mi madre me decía: 'Pep, donde estés tienes que hacer lo que puedas'".

Casi un centenar de amigos acompañaron al hotelero y filántropo en la celebración en el restaurante Binicomprat, en Algaida. / P. F.

El empresario fue uno de los fundadores de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), junto con Miguel Codolá. "Nos recorrimos toda Mallorca", recuerda. Codolá fue el primer presidente de la patronal y Forteza-Rey el vicepresidente, después pasó a la presidencia tras la retirada de su amigo. Pero antes de la FEHM colaboró en la fundación de la Asociación Hoteleros Playa de Palma. "No se permitía crear asociaciones, te obligaban a hacerlo con el Sindicato Vertical. Como no queríamos constituimos una sociedad anónima", relata.

También tiene grandes recuerdos de su paso por el Ayuntamiento de Palma, fue concejal con UCD como independiente. Recuerda que tras la victoria del PSOE con Aguiló tenía pensado dejar su acta, pero este le pidió que fuera a la sesión inaugural: Iba diciendo los cargos y cuando llegó al quinto teniente de alcalde dijo mi nombre como responsable de Policía y Bomberos. ¡No me había dicho nada!". Aquella etapa la disfrutó mucho. "La Unidad de Intervención Inmediata de la policía la creamos nosotros".

Proyecto hotelero

Pep Forteza-Rey está orgulloso de que su hija Neus siga "la línea hotelera". La familia adquirió un casal antiguo en Petra "con un gran patio interior. Tenemos ya licencia para 16 habitaciones. Lo estamos reconstruyendo reforzando sus estructuras y para junio abriremos. Me da satisfacción".

En 2022 inauguró por todo lo alto la restauración de la fachada de Can Rey, el edificio modernista de la plaza Marqués del Palmer catalogado como Bien de Interés Cultural. La reforma le devolvió el esplendor de sus orígenes en este otro proyecto de la familia Forteza-Rey.

El incasable Pep también ha abanderado la campaña de grafitis como la de los muros del convento de Santa Magdalena, en Palma, a través de la Fundación Forteza-Rey, en la que embarcó a otros hoteleros de Ciutat. Nadie puede decirle que no, su entusiasmo vital es contagioso.