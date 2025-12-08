Pedro Siquier, creador de Som Truc: «El truc goza cada vez de mejor salud y la participación de mujeres y jóvenes sigue creciendo»

Pocas personas han hecho tanto por el truc en los últimos tiempos como Pedro Siquier. El presidente de la Penya Truquera de sa Pobla y uno de los organizadores principales de la ‘champions truquera’ —el Gran Torneig de Truc, que se celebra en sa Pobla dos veces al año— es también el creador de Som Truc junto a Gabriel Pons y, por lo tanto, uno de los responsables del ‘mundial truquero’: el Open Truc Mallorca, sucesor espiritual del Campionat de les Illes Balears, que se celebra durante cinco meses por toda la isla.

No contento con estar detrás de los dos torneos más importantes de truc de Mallorca, Siquier tiene alma y corazón de jugador; por eso se le puede ver participando en estos torneos como un jugador más, disfrutando del juego por el que ha hecho tanto.

¿De dónde surge Som Truc?

Som Truc surge de las mentes y buenas ideas de Gabriel Pons y de las mías en torno al mundo del truc. Dos apasionados de este juego, tanto a nivel organizativo como como jugadores. Siempre habíamos tenido contacto e intercambiábamos ideas e impresiones sobre torneos y cómo sacarlos adelante. Gabriel era quien organizaba el Campeonato Intermunicipal de Truc, y yo le propuse darle una vuelta para hacerlo crecer en calidad y cantidad. ¡Y en eso estamos! Aparte del Open Truc Mallorca, Som Truc nace con la finalidad principal de fomentar la práctica del juego y preservarlo, ya que lo consideramos un elemento fundamental de nuestra cultura.

¿Cómo veis la salud del truc? ¿Hay una nueva oleada de afición o estamos peor que hace unos años?

La salud del truc está mejorando bastante respecto a hace unos años. No diría que está en su mejor estado histórico —probablemente eso fue durante los años ochenta y noventa—, pero desde entonces sí diría que está en su mejor momento y todavía creciendo, gracias a las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo, como el Open Truc Mallorca o grandes torneos como el que organiza anualmente la Penya Truquera de sa Pobla.

¿Cuántos años hace que hacéis el Open Truc Mallorca?

La primera edición del Open Truc Mallorca se llevó a cabo durante todo el año 2024. Esta segunda edición, sin embargo, si no hay cambios, será un poco más corta a nivel temporal, ya que empezará el próximo 29 de noviembre de 2025 y terminará en abril de 2026. Hay que puntualizar que anteriormente se realizaron varias ediciones del torneo intermunicipal de truc. Lo que buscamos es dar una continuidad más atractiva al Campeonato de Mallorca de Truc a nivel organizativo y atraer a todos los públicos para encontrar a la mejor pareja de truc del momento.

¿Cómo se organiza?

Llevamos a cabo 16 fases locales por toda la isla de Mallorca (del 29 de noviembre al 31 de enero), agrupando municipios para poder llegar a todos. De estas 16 fases locales, los 16 campeones juegan directamente la final, y otros se clasifican para las dos fases comarcales que realizaremos, una en febrero y otra en marzo. De estas dos fases comarcales saldrán las otras 16 parejas que disputarán la final. El día de la final, además de las 32 parejas finalistas, Som Truc organiza una gran jornada de truc para que todo aquel que quiera pueda venir a competir y pasar un buen día.

¿Suele tener éxito?

En la primera edición, en las 12 fases locales participaron 153 parejas, 110 en las dos comarcales y 62 el día de la gran final y jornada de truc; haciendo un total de 325 parejas. Esperamos que esta segunda edición tenga aún más participación, ya que hemos ampliado el número de fases locales, llegando así a un mayor número de rincones de Mallorca.

¿De dónde surgió la idea de crear esta competición?

Buscamos dar continuidad a lo que ya existía, tratando de lograr una mayor implicación de organizaciones y empresas, que aportan un toque más atractivo en cuanto a premios y regalos. Queremos que las entidades con mayor representación tengan su protagonismo y contribuyan a este proyecto para hacerlo cada vez más participativo. Hay que tener en cuenta que en el antiguo “Campionat de les Illes Balears” se apuntaban 1.000 parejas. Parece una locura, pero a veces las ideas se convierten en hechos.

¿Las nuevas generaciones están implicadas en el truc o se ha perdido con los años?

Sorprendentemente, las nuevas generaciones nos están sorprendiendo para bien, ya que están bastante implicadas, incluso a nivel de organización de torneos y con iniciativas propias. También hemos notado un aumento de la participación femenina, cosa muy positiva. Por otro lado, tenemos jugadores veteranos que vivieron la época dorada del truc en los años ochenta y noventa y que vuelven con ganas a estos torneos. Diríamos que el grupo de edad con más presencia es el de mediana edad.

¿Cuáles han sido los máximos de popularidad que ha alcanzado el truc a lo largo de los años?

En los años noventa se organizaban torneos con hasta 1.200 parejas participantes. Aquello fue un auténtico boom, ya que se trataba de un campeonato que involucraba a toda la isla de Mallorca. Precisamente eso es lo que intentamos recuperar ahora con el Open Truc Mallorca: aquel espíritu de unión y participación masiva que marcó una época.

¿En qué pueblos veis más afición? ¿En qué zona de Mallorca hay más popularidad?

En los pueblos de Es Pla y Es Raiguer hay una gran afición al truc. De hecho, municipios como Consell logran reunir entre 120 y 150 parejas durante las fiestas populares, y en Alaró también se suelen alcanzar cerca de un centenar de participantes. En la zona de Es Pla siempre hay una presencia destacada de parejas, así como en sa Pobla, Muro y otros pueblos cercanos. En cambio, la parte de Llevant es un lugar al que nos cuesta más llegar y donde nos cuesta más hacer crecer la participación. Aun así, en la primera edición del Open Truc, en la zona de Santanyí tuvimos una buena participación en su fase local. Y, sorprendentemente, en Palma —a pesar de ser una ciudad— también hay un buen número de grandes jugadores. Otros municipios con gran representación de jugadores y jugadoras en nuestros torneos son Pollença, Sóller o Santa Maria.

¿Qué es lo que más os ha sorprendido durante estos años organizando el torneo?

Lo que más nos ha sorprendido es la fidelidad de la gente hacia un juego tan sencillo, que solo necesita unas cartas para jugar. En un tiempo tan cambiante y rápido como el actual, donde las nuevas tecnologías atraen con fuerza la atención de las personas, nos ha impresionado muy positivamente ver la constancia y la pasión de tantas parejas jugadoras de truc. Parece que, lejos de decaer como otros juegos culturales, el truc está viviendo un resurgimiento, y eso nos hace ver que su salud es cada vez mejor.