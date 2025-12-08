Muere Eduardo Jiménez, otro referente de la prensa balear

La prensa balear está de luto con la muerte de otro histórico periodista. Eduardo Jiménez, un profesional con una larga trayectoria, muy ligado a la redacción de DIARIO de MALLORCA, falleció ayer a los 81 años de edad, tras una larga enfermedad. Sus compañeros lo recuerdan como “un periodista excepcional y una buena persona”.

Eduardo Jiménez había nacido en Huesca y los primeros años los dedicó a la religión. Sin embargo, en 1979, cuando contaba con 25 años, decidió iniciar una nueva vida profesional y optó por el periodismo. Se trasladó a Mallorca y de inmediato se incorporó como redactor en la plantilla de este periódico. Riguroso con la noticia, Jiménez era especialista en información de turismo y de economía, pero aún se recuerdan las grandes exclusivas que destapó en las páginas de DIARIO de MALLORCA, entre las que destacan el escándalo de las operaciones de descargas portuarias en el muelle de Palma.

En el año 1985 decidió presentarse a las oposiciones que en ese momento convocó Televisión Española para formar de la plantilla del canal territorial de Baleares y logró una plaza.

Gabriel Cañellas se fijó en Eduardo Jiménez y no dudó en nombrarlo jefe de prensa del gobierno que él presidía. Eran otros tiempos y Baleares afrontaba una nueva etapa política, donde los gabinetes de prensa institucionales empezaban a andar. Sin duda Jiménez marcó las pautas de lo que representa ofrecer a los medios la versión oficial de una institución tan importante como es el Govern balear.

También se recuerda la función de jefe de Gabinete que ejerció en el Parlament, bajo las órdenes de Joan Huguet, convirtiéndose en uno de sus principales asesores.

Pero a Eduardo Jiménez, como periodista de vocación, lo que realmente le apasionaba era poder contar historias y noticias. Por eso, en el año 1999 abandonó el cargo de jefe de prensa y asesor en las instituciones, para convertirse en el nuevo director de Radio Nacional de España en Baleares. Ya en sus primeros días dejó muy claro que, aunque se trataba de una emisora estatal, su línea de trabajo estaría marcada por la independencia, es decir, siguiendo los criterios periodísticos y no políticos. Y en una entrevista concedida a este periódico explicó que sus objetivos eran que “Radio Nacional debe ser la caja de resonancia de los grupos sociales más desatendidos”.

Eduardo Jiménez siempre fue un apasionado del excursionismo. / ,

Jiménez dirigió la emisora hasta el año 2002, fecha en la que se acogió a las bajas anticipadas que en ese momento ofreció Radio Televisión Española. En ese momento tenía 58 años y abandonaba la profesión tras una larga y brillante trayectoria. Su condición de prejubilado le permitía convertirse en un lector u oyente más de la prensa, que le permitía mantenerse al día de todos los acontecimientos que iban marcando la historia más reciente de Baleares. Durante un tiempo breve también fue asesor de comunicación del grupo parlamentario del Partido Popular en Baleares.

Puede que por sus orígenes como aragonés, desde muy joven siempre compartió su profesión con otras de sus pasiones: el excursionismo. Conocía como pocos la isla, que había pateado varias veces, sobre todo la Serra de Tramuntana. No en vano fue muchos guía oficial de Fomento de Turismo.

Su muerte deja un gran vacío para todos los profesionales que han compartido tantas horas de trabajo junto a Eduardo Jiménez, al que siempre consideraron, no solo un referente profesional, sino por encima de todo una gran persona.

Eduardo Jiménez estaba casado y tenía dos hijas.