Los médicos de Baleares se suman a la huelga contra el borrador del Estatuto Marco

Los médicos de Baleares harán huelga desde este martes y se suman así al paro general de cuatro días de duración para la aprobación de un Estatuto Propio que garantice la protección y el reconocimiento de la profesión médica.

El sindicato médico Simebal ha informado de que durante las jornadas de huelga se llevarán a cabo concentraciones diarias a las 08.30 horas en cada hospital de la comunidad.

Asimismo, este jueves está prevista una concentración, que sumará la tercera reivindicación, frente a la Delegación del Gobierno en Palma, a las 11.00 horas, a la que se sumará también el Colegio de Médicos.

La huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz cuenta, de forma histórica, con el respaldo de todos los ámbitos representados de la profesión médica, desde los estudiantes, médicos en formación de especialidad, profesionales en activo, foros de la profesión médica y colegios.

Desde Simebal han lamentado cualquier posible incidencia que pueda perjudicar a los pacientes, y a su vez, han hecho un llamamiento a la participación y al respaldo social, así como a la posible difusión, para avanzar hacia un marco normativo que dignifique la labor sanitaria y garantice condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.

Salud establece los servicios mínimos para la huelga del personal sanitario médico que comienza este martes

Servicios mínimos

Ante esta situación, el Servicio de Salud ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la huelga de ámbito estatal.

Los servicios que se prestarán son los que se prevén para atender la asistencia sanitaria en días festivos.

En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos.

En los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará el 100 por 100 de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

Es el caso de los servicios en los que se presta una asistencia vital: oncología y hematología médica y radioterápica, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.

En urgencias y emergencia (SUAP y 061) dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura será del 100 por 100 en todos los servicios sanitarios.

En cuanto al personal MIR, dadas las características específicas de su relación laboral, no se establecen servicios mínimos.