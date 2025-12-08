Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca tendrá nuevos vuelos directos con Varsovia: la aerolínea polaca LOT debutará en verano de 2026

La compañía polaca operará tres vuelos semanales entre Mallorca y Varsovia

Un avión de la compañía polaca LOT

Un avión de la compañía polaca LOT / LOT Polish Airlines

Sarah López

La aerolínea polaca LOT incluirá Mallorca en su programación de vuelos: a partir del 30 de mayo de 2026, la compañía conectará el aeropuerto de Varsovia-Chopin con Palma. La nueva ruta estacional se operará tres veces por semana —los martes, jueves y sábados—.

Así quedará la programación de los vuelos

La salida desde Varsovia está programada para las 11.35 horas (vuelo LO447), mientras que el regreso de Palma a Varsovia despegará a las 15.50 horas (LO448). En la ruta operará un Boeing 737 MAX 8, y la duración del vuelo será de unas tres horas y diez minutos. Los billetes ya están a la venta.

Noticias relacionadas y más

Además de LOT, también Ryanair y Wizz Air operan vuelos entre la isla y la capital polaca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
  2. Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
  3. Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
  4. Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
  5. Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
  6. Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
  7. El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
  8. La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca

Pep Forteza-Rey celebra su ochenta cumpleaños acompañado de amigos y familiares: "Ha sido hermoso"

Pep Forteza-Rey celebra su ochenta cumpleaños acompañado de amigos y familiares: "Ha sido hermoso"

Pedro Siquier, creador de Som Truc: «El truc goza cada vez de mejor salud y la participación de mujeres y jóvenes sigue creciendo»

Xisco Avellà, profesor, ecologista y amigo

El primer paciente con glioblastoma de Baleares que logra acceder a un innovador tratamiento: «Quiero romper las estadísticas y vivir muchos años con esta terapia»

El primer paciente con glioblastoma de Baleares que logra acceder a un innovador tratamiento: «Quiero romper las estadísticas y vivir muchos años con esta terapia»

Inversores, trabajadores en remoto y altos directivos, en ese orden: los extracomunitarios que eligen residir en Baleares

Inversores, trabajadores en remoto y altos directivos, en ese orden: los extracomunitarios que eligen residir en Baleares

¿Cómo se juega al truc? La campeona de la ‘Champions truquera’ te lo explica

¿Cómo se juega al truc? La campeona de la ‘Champions truquera’ te lo explica

La fiebre del Truc recorre Mallorca: «El juego está renaciendo»

La fiebre del Truc recorre Mallorca: «El juego está renaciendo»

Baleares, destino de inversores: las 'golden visa' se disparan antes de su desaparición

Baleares, destino de inversores: las 'golden visa' se disparan antes de su desaparición
Tracking Pixel Contents