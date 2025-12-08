Mallorca tendrá nuevos vuelos directos con Varsovia: la aerolínea polaca LOT debutará en verano de 2026

La aerolínea polaca LOT incluirá Mallorca en su programación de vuelos: a partir del 30 de mayo de 2026, la compañía conectará el aeropuerto de Varsovia-Chopin con Palma. La nueva ruta estacional se operará tres veces por semana —los martes, jueves y sábados—.

Así quedará la programación de los vuelos

La salida desde Varsovia está programada para las 11.35 horas (vuelo LO447), mientras que el regreso de Palma a Varsovia despegará a las 15.50 horas (LO448). En la ruta operará un Boeing 737 MAX 8, y la duración del vuelo será de unas tres horas y diez minutos. Los billetes ya están a la venta.

Además de LOT, también Ryanair y Wizz Air operan vuelos entre la isla y la capital polaca.