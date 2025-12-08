Inversores, trabajadores en remoto y altos directivos, en ese orden: los extracomunitarios que eligen residir en Baleares

La ley 14/2013 de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada bajo el gobierno de Mariano Rajoy en un escenario de crisis económica que arrampló con empresas y ponía palos en las ruedas a los jóvenes que querían ser empresarios, buscaba atraer a extranjeros dándoles la facilidad de obtener de forma ágil el visado y la autorización de residencia. Era una puerta abierta a inversores, emprendedores, trabajadores expatriados por movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores y sus familiares. El año pasado se concedieron en España 91.170 autorizaciones y 2.220 solo en Baleares. Más de la mitad en el archipiélago, el 56 %, se concedieron a inversores, 1.243, cuando a nivel estatal por esta figura solo se obtuvieron el 25 %. Pero Baleares también es territorio atractivo para personal directivo y teletrabajadores internacionales.

El Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da cuenta de cómo ha ido evolucionando la concesión de visados con base a esta ley. En la década de 2014, cuando entró en vigor, a 2024 se han otorgado a nivel estatal 343.458 autorizaciones. En Baleares, con 6.382 visados en esa década, hay una marcada eclosión a raíz de la pandemia: mientras en 2020 apenas se concedieron 203, un año después, en 2021, se dispararon a 833 y así han ido creciendo hasta superar los dos millares en 2024. El fenómeno ha sido similar en el resto del país, tras vivir confinados en cuarentena por el covid España todavía ha empezado a resultar más deseada para residir si no todo el año sí por periodos prolongados trabando en remoto.

Los compradores extranjeros "ahora buscan una primera o segunda vivienda para pasar largas temporadas". Por eso crece y crece el teletrabajo, "muchos se mueven a Baleares aprovechando la buena conectividad aérea, lo que se percibe en la tipología de viviendas que se buscan en el mercado, que han de tener "un despacho para trabajar", confirma el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini), Daniel Arenas.

Curiosamente, desde 2023 el Observatorio de la Inmigración ha comenzado a incluir en sus estadísticas la figura del teletrabajador internacional. Si aquel año se concedieron en España 9.537 visados a trabajadores en remoto, el año pasado se dispararon a 19.771. El primer lugar es para personal directivo o altamente cualificado, el 32 % (29.459), el segundo para inversores, el 25 % (22.498), el tercero para teletrabajadores, el 22 %, y el cuarto para investigadores, el 7 % (6.720).

En el caso de Baleares, la primera figura legal en autorizaciones concedidas en 2024 fue la de inversión, con el 56 % (1.243 visados), seguida por las de personal directivo y teletrabajadores, con un 16 % en ambos casos (358 y 355, respectivamente). Otros 144 visados (6 %) fueron para trabajadores audiovisuales y 55 (2 %) para investigadores.

Extracomunitarios y americanos

Según la región de nacionalidad, en el conjunto de España la mayoritaria es la Europa extracomunitaria, con 31.515 visados, principalmente por teletrabajo, después va América Central y del Sur, con la figura de personal directivo en primer lugar (26.450 visados). En el tercer puesto destaca Asia, en este caso priman las autorizaciones por inversión. y en el cuarto, América del Norte, también por inversores y altos directivos.

En el archipiélago se repiten como regiones principales la Europa extracomunitaria(1.238 visados) y América Central y del Sur (375), pero en el tercer puerto figura América del Norte (273), seguida por África (164), Asia (113) y Oceanía (57).

El top ten de las provincias españolas que atrajeron el año pasado más extranjeros altos directivos, inversores, trabajadores en remoto, etc., lo conforman Barcelona, con el 30 % (27.461), Madrid (25 %, 22.615), Málaga (10 %, 8.925), Valencia (8%, 7.264), Alicante (6 %, 5.452), Baleares (2% 2.220), Tarragona (2 %, 1.502), Sevilla (1%. 959) y Vizcaya (1 %, 930).