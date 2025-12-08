La fiebre del Truc recorre Mallorca: «El juego está renaciendo»

«Truc, retruc, val nou, joc fora». Vuelve la picaresca, vuelven las trampas y las injusticias propias de los juegos de azar. Los gritos truqueros en las sobremesas mallorquinas han vuelto a convertir en una jaula de grillos los bares que aún permiten el bullicio de los parroquianos, y que aún resisten el envite de la gentrificación y del pijerismo de barra, ese que aboga por el silencio.

No solo de videojuegos vive el mundo, y el entretenimiento analógico más popular después de una buena comida renace. La fiebre del truc recorre Mallorca, con un crecimiento constante de la participación juvenil y femenina.

«Parece que, lejos de decaer como otros juegos culturales, el truc está viviendo un resurgimiento. La salud del juego está cada vez mejor y sigue creciendo la participación de mujeres y jóvenes», explica Pedro Siquier, miembro de Som Truc y presidente de la Penya Truquera de sa Pobla. Para Siquier, el truc «es un elemento fundamental de nuestra cultura».

Cuatro jugadores de truc enfrentándose. / Pere Morell / v

Siquier, junto a Gabriel Pons, creó la asociación Som Truc con la finalidad principal de fomentar la práctica del juego y preservarlo.

«No diría que el truc está en el mejor estado de su historia —probablemente eso fue durante los años ochenta y noventa—, pero desde entonces sí diría que está en su mejor momento y todavía creciendo», explica Siquier.

Open Truc Mallorca, el gran torneo insular del popular juego de cartas

El pasado 29 de noviembre arrancaron las primeras fases del Open Truc Mallorca en Portocolom, el sucesor espiritual del antiguo Campionat de les Illes Balears.

La competición mola, y los torneos son el lugar donde poner a prueba lo que se aprende en las pachangas. Con una inscripción pequeña, uno tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades y optar a un premio. Aunque lejos quedan las cuarterades y possessions que se jugaban en la Mallorca antigua y que provocaron incontables enfrentamientos familiares desde los albores del tiempo.

Más de una decena de pueblos volverán a convertirse en un auténtico guirigay, donde los gritos de retruc y envits serán la música más escuchada, mientras los participantes soñarán con conseguir sus preciados amos y madones.

El campeonato está organizado por Som Truc. La primera edición del Open Truc Mallorca se celebró durante todo 2024 con gran éxito, alcanzando la participación de 325 parejas. Esta segunda edición, sin embargo, será un poco más corta y finalizará en abril de 2026.

Gran Torneig de Truc de sa Pobla

A principios de noviembre tuvo lugar el VIII Gran Torneig de Truc. Por primera vez, debido a las adversas condiciones meteorológicas, se celebró fuera de sa Pobla, y su vecino Búger fue la sede escogida para que las cartas se refugiaran de la lluvia.

«Si el Open Truc Mallorca es el Mundial, esto es la Champions», explican algunos participantes. El torneo, organizado por la Penya Truquera de sa Pobla —de la que Pedro Siquier también es presidente— atrajo a jugadores de todos los pueblos: Sineu, Felanitx, Estellencs, Andratx, Sóller…

Los mejores destacan realizando sus gestos de forma casi imperceptible; una buena cara de póker y unos faroles bien ejecutados pueden dar la victoria incluso cuando no se tiene ni el amo ni la madona.

Las primeras campeonas del torneo

Entre los participantes había dos campeonas: Ali Nadal y Patricia Oria, que fueron pioneras en marzo al convertirse en las primeras mujeres en ganar este torneo en la edición anterior. «Dos personas me han hecho hoy una media reverencia por haber ganado el torneo», cuenta Nadal entre risas.

«La sensación de romper una barrera, porque soy mujer, y hacerlo con una persona que llevaba cinco años intentándolo, es increíble», explica Nadal. La campeona recuerda que en el torneo participaron casi 96 parejas: «Fueron 14 horas de truc. Hasta las cuatro de la mañana no ganamos».

La campeona del VII Gran Torneig de Truc, Ali Nadal, participó en la nueva edición. / Pere Morell

Ali Nadal y Patricia Oria no eran novatas: un cuarto puesto en la primera edición del Open Truc Mallorca lo demuestra. Sin embargo, los nervios seguían presentes: «No recuerdo el torneo, estaba nerviosa, no me lo creía».

Nadal compara la magnitud de este torneo con los de las fiestas de verano: «Mientras en Esporles viene gente del pueblo y algunos de los alrededores, aquí vienen las buenas joyas de toda Mallorca a jugar, no se lo toman a broma».

«Cada vez hay más gente que juega al truc. Desde 2019, cada año aparece una o dos parejas nuevas», destaca la campeona de la 'champions truquera'.

Durante el verano, los dos torneos más populares de truc descansan para dejar paso a los torneos de pueblo: imperan las fiestas y la competición local.

El truc fuera de Mallorca

La pasión por el truc traspasa los límites baleares. «València, Cataluña y la frontera con Francia también vibran con el truc», explica Siquier. Aunque «cambian algunas cosas», la esencia del juego «es la misma». Además, no solo se juega en los territorios de habla catalana: «en Argentina también tienen su versión del truco».

En los pueblos de Es Pla y Es Raiguer hay una gran afición al truc. De hecho, municipios como Consell llegan a reunir entre 120 y 150 parejas durante las fiestas populares; en Alaró también se suelen alcanzar cerca de un centenar de participantes. En la zona de Es Pla siempre hay una presencia destacada de parejas, así como en sa Pobla, Muro y otros pueblos cercanos.

En Palma la pasión no es tan grande, pero eventos como el Sopar a la Llesca, organizado por Brunzit en verano en la Plaça d’en Coll, donde decenas de personas vinieron a jugar al truc, demuestran que la ciudad también tiene algo que decir.

Retruc online, la pàgina web del Truc

Para quienes no quieran moverse de casa, también existe la opción de Retruc online, una web con miles de usuarios donde se puede jugar al popular juego de cartas.

El Ball de Bot, las gloses, el truc… parece que una parte de la sociedad mallorquina se ha hartado de la cultura impuesta y aboga por recuperar las tradiciones populares, alejadas de la prisa y de la modernidad que abraza nuestro mundo ‘tiktokizado’.