Las discotecas de Mallorca vuelven a abrir en Nochevieja para que «el ocio nocturno siga vivo»

Las discotecas van a recuperar con carácter generalizado en Palma y Calvià la apertura durante la Nochevieja para que «el ocio nocturno siga vivo», según subraya el presidente de la asociación mallorquina que agrupa a este colectivo (ABONE), Miguel Pérez Marsá, al reconocer que la decisión que se tomó el pasado año de mantener las puertas cerradas de buena parte de estos establecimientos durante la Navidad fue un error.

De este modo, anuncia que habrá actividad durante la noche del 31 de diciembre principalmente en Calvià (el mayor centro de la isla, BCM, abrirá en esa jornada, al igual que la del 19 con un evento), mientras que en Palma la oferta más activa se registrará en el Paseo Marítimo, en los polígonos industriales y en Santa Catalina. Por contra, pone en duda que los locales de Platja de Palma vayan a reabrir en Nochevieja con carácter general (MegaPark no lo va a hacer), dada la dependencia que esa zona tiene de la clientela turística.

Un aspecto destacado por el presidente de ABONE es que para esa reapertura navideña se va a diseñar una oferta enfocada para los jóvenes residentes con el objetivo de mantener esta clientela, lo que implica que se van a evitar los elevados costes de las contrataciones de DJ ‘estrella’ para que los precios sean más asequibles. También se asume que se trata de un colectivo que compra sus entradas sin excesiva antelación, por lo que se apuesta porque habrá mucha demanda de última hora.

Miguel Pérez Marsá / M. Mielniezuk

Mantener clientela

Pérez Marsá afirma que la decisión de recuperar la oferta de ocio nocturno navideña no se sustenta tanto en la rentabilidad económica que se espera como en la apuesta por mantener operativa la actividad del sector más allá de los meses punta del verano y consecuentemente hacer que no se pierda el interés por este tipo de establecimientos de los residentes.

«La gente quiere salir a divertirse durante la noche de fin de año y el sector debe de atender esa demanda para seguir vivo», subraya.

«No somos quijotes», añade, y admite que la pretensión de abrir durante seis meses al año se ha abandonado por no ser rentable, pero sí señala la intención de dar un servicio a los residentes durante las fechas más señaladas.

Un aspecto sobre el que se prevé no tener problemas es en la contratación de las plantillas necesarias para la reapertura, ya que aunque sean limitadas se espera poder contar con personal que centra su actividad laboral durante la temporada turística y que ahora está disponible.

Sobre este punto, recuerda que el trabajo en Nochevieja supone unos ingresos extras apreciables debido a que está mejor pagado que en el resto de jornadas del año.

Pérez Marsá admite que la escasez de personal cualificado va a ser uno de los principales problemas a los que el sector del ocio nocturno se va a tener que enfrentar durante el próximo verano, debido a que «el elevado coste de la vida y de la vivienda hace que cada vez sea más difícil traer a trabajadores, y los de aquí no bastan».

Añade el obstáculo adicional del colapso en el departamento de Extranjería a la hora de obtener la documentación necesaria en el caso de las personas que llegan de otros países, y en este aspecto destaca que la contratación de británicos por parte de los establecimientos de ocio nocturno ya es mínima.

En cualquier caso, admite que la reactivación de la actividad durante las fechas navideñas más señaladas sigue encontrándose con un obstáculo muy importante, y es la considerada como competencia desleal.

Las discotecas señalan la competencia desleal que padecen / DM

Tardeo al alza

El presidente de ABONE admite que la práctica del tardeo se sigue extendiendo, y sobre este punto lo que lamenta es que se desarrolle en establecimientos de restauración que ofrecen música y copas sin contar con licencia para ello y sin cumplir con las exigencias que son asumidas por las discotecas.

Como ejemplo indica que se trata de establecimientos que no disponen de los servicios de seguridad con que cuenta una discoteca, ni con las medidas de insonorización necesarias para que esa actividad no genere malestar entre los vecinos.

Este último punto se destaca especialmente porque las molestias que estos locales provocan en las inmediaciones hacen que la mala imagen se extienda al conjunto del sector. «Nos hacen un daño terrible», subraya.

A ello suma la oferta ilegal que se desarrolla en viviendas particulares con el cobro de una entrada, algo habitual en verano y en periodos como el navideño.

En el caso de los locales de restauración que incluyen oferta musical para la que no están autorizados, apunta que «todos sabemos quienes son», pero reconoce que la actuación contra ellos es prácticamente nula porque «la Administración está desbordada» a la hora de actuar ante las denuncias que desde el sector se vienen presentando.