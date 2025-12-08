El comandante general afirma que el Ejército español "es el mejor del mundo"

El comandante general del Baleares, Fernando Luis Gracia, ha presumido esta mañana de la calidad de las tropas militares de las islas y ha asegurado que disfrutamos “del mejor Ejército del Mundo”

Gracia ha presidido el acto militar que se ha celebrado esta mañana en el acuartelamiento Jame II, en Palma, con motivo de la patrona de Infantería, la virgen de la Inmaculada Concepción. Un año más han asistido a este acto castrense las primeras autoridades políticas, judiciales y civiles, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens. También han asistido veteranos del Ejército, que acuden cada año al cuartel, así como los familiares y ciudadanos en particular que han querido presenciar el desfile militar.

Los veteranos nunca fallan en el acto militar que se celebra cada 8 de diciembre / J.F.M.

La Inmaculada Concepción fue declarada de manera oficial patrona de las tropas de Infantería en el año 1892, aunque mucho antes ya era venerada por este cuerpo militar. Con motivo de la festividad del 8 de diciembre cada año en el patio de armas del acuartelamiento Jaime II se celebra un acto de homenaje, con la presencia de las tropas, que han desfilado frente a las autoridades presentes en esta celebración militar.

El acto castrense se ha iniciado al mediodía y se ha realizado una breve explicación de la razón histórica por la que la Infantería eligió a la Inmaculada Concepción como patrona de esta importante unidad militar, que en Baleares cuenta con alrededor de unos 500 soldados.

Al igual que se repite cada año se ha realizado la entrega de las condecoraciones a los militares que han destacado por su labor profesional. A continuación el coronel jefe del regimiento Palma 47, donde está integrada en la Infantería, ha realizado un breve pero emotivo discurso, en el que ha resaltado la importancia que representa la figura religiosa para este cuerpo militar. El coronel José María Laiz ha recordado los valores que representa la Infantería. “El infante no se rinde, ni abandona nunca a los suyos. En las circunstancias más difíciles es capaz de transformar lo imposible en una victoria”. Resaltó también el concepto de sacrificio que representa formar parte de estas unidades militares. “Nuestro valor es la valentía. Dónde nos llevan, vamos, cumplimos la misión o morimos”, incidió el coronel.

Marga Prohens, junto al comandante general de Baleares. / J.F.M.

A continuación del discurso se ha realizado un cálido homenaje a los que han dado la vida por España, para posteriormente interpretar el himno de Infantería. El acto ha terminado con un desfile de las unidades que han intervenido en el acto castrense.

El comandante general de Baleares ha agradecido el trato exquisito que reciben las unidades militares de la población civil y señaló la necesidad de que los ciudadanos también compartan una jornada de homenaje como la que se ha celebrado esta mañana con los integrantes del Ejército. El general Fernando Luis Gracia incidió en que la festividad de la Inmaculada pretende destacar los valores y virtudes que representan las unidades de Infantería, destacando la calidad humana y profesional de las tropas que están destinadas en Baleares. "Respetando los ejércitos y las otras unidades militares, el infante es el mejor soldado del mundo”, señaló el comandante general, que incidió en las mejoras en las infraestructuras que se están realizando en los últimos meses en los acuartelamientos militares de las islas.