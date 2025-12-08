La niebla provoca retrasos en una docena de vuelos en el aeropuerto de Palma
El interior y sur de Mallorca han amanecido con bancos de niebla que han afectado a la operativa aérea
Los densos bancos de niebla que han cubierto este lunes el interior y sur de Mallorca han provocado retrasos relevantes en el aeropuerto de Palma, según los datos consultados por Europa Press.
Retrasos tanto en salidas como en llegadas
Hasta las 10.00 horas, la baja visibilidad ha dejado una docena de demoras en Son Sant Joan, afectando tanto a operaciones de salida como a vuelos de llegada.
Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida que, en algunos momentos, ha dificultado las maniobras habituales.
Aviso activo por visibilidad de 400 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido activo hasta las 10.59 horas un aviso por niebla en el interior y sur de la Isla, con una visibilidad estimada en 400 metros, una situación que ha complicado el tránsito aéreo durante las primeras horas del día.
La situación meteorológica ha ido mejorando progresivamente a medida que avanzaba la mañana, permitiendo la normalización de buena parte de las operaciones.
