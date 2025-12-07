Viviendas con okupas ilegales se venden en Mallorca por más de medio millón de euros

La presencia de ‘okupas’ ilegales en el interior de las viviendas no impide que éstas sean ofrecidas en los principales portales inmobiliarios, con precios que en algunos casos superan el medio millón de euros, pese a la advertencia en esos anuncios de que no pueden ser visitadas y que «las fotografías del interior y las características del activo pueden no ajustarse al estado actual».

Estos hechos son reflejo de las tensiones que se viven en el mercado inmobiliario mallorquín, con un repunte de ofertas que quedan fuera del mercado tradicional, como en el caso del alquiler de habitaciones y de temporada, o la comercialización de inmuebles con ocupantes en su interior, ya sean legales, como en el caso de la nuda propiedad, o ilegales por contar con ‘okupas’.

Ejemplos de Mallorca

En este último caso, en Mallorca se puede adquirir por 795.000 euros un chalé de Palma, de cuatro habitaciones y 200 metros cuadrados, pero con la advertencia de que esa «vivienda ideal para inversores que buscan activos con margen de rentabilidad y revalorización» está «ocupada por terceros. No se puede visitar. No apta para compradores que requieran financiación hipotecaria. El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble. La información proporcionada referente a la distribución y estructura puede no ajustarse a la realidad, ya que su verificación no ha sido posible».

Algo parecido sucede con una «bonita vivienda unifamiliar con estilo» de Son Sardina y con cuatro habitaciones que se ofrece con 699.000 euros, aunque «se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra. El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados».

Imagen de Son Gotleu, donde se encuentran algunas de las viviendas 'okupadas' más baratas / G. Bosch

Por 481.999 euros puede adquirirse un chalé en Inca con la advertencia de que se trata de un «inmueble sin posesión y sin acceso al interior. Las fotografías del interior y las características del activo, pueden no ajustarse al estado actual».

Lo más barato

Estos ejemplos tienen en oposición otros pisos, también okupados, que se ofrecen por menos de 150.000 euros, el más barato de ellos en Son Gotleu, de 90 metros cuadrados, por el que se reclaman 62.900 euros.