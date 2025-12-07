Mallorca tiene a la venta casas de hasta tres millones de euros ocupadas legalmente

La situación del mercado inmobiliario de Baleares, con escaladas en los precios superiores al 10% interanual pese a estar ya en máximos históricos y con la rentabilidad que ello conlleva, está llevando a extender el abanico de ofertas que salen al mercado. Una fórmula que está creciendo es la de poner a la venta viviendas caras aunque con descuentos pero que no pueden ser disfrutadas por el comprador con carácter inmediato debido a que están ocupadas legalmente, ya sea porque cuentan con inquilinos residiendo en estas casas en régimen de alquiler o porque el vendedor se reserva el derecho del usufructo, es decir, va a poder seguir viviendo en el inmueble hasta su fallecimiento o abandono voluntario. Se trata de un producto pensado especialmente para inversores que, adquiriendo esa propiedad con descuento, pueden esperar unos años hasta poder disponer de ella libremente. Con estas fórmulas se están ofreciendo en Mallorca residencias por las que se reclaman incluso tres millones de euros.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, José Miguel Artieda, señala que este tipo de ofertas han existido siempre, pero que su cifra crece en un mercando inmobiliario tan convulso como el isleño.

Necesidad del propietario

Estas viviendas suelen salir al mercado por necesidades de los propietarios, ya sea porque precisan de liquidez económica o porque en ocasiones «están hartos» del inquilino, que tiene derecho a seguir algunos años más en el inmueble, y prefieren desprenderse de ese activo cobrando todo su valor con un descuento que suele moverse entre el 20% y el 30%, según indica Artieda, en lugar de seguir percibiendo mensualmente un alquiler.

También hay casos de dueños de la casa sin herederos que optan por cobrar por adelantado el valor del inmueble aplicando un descuento en el precio que suele depender de su edad, con la condición de que van a poder seguir viviendo en esa propiedad.

Se trata de un tipo de oferta que puede resultar interesante para inversores particulares y sociedades patrimoniales, que no tienen inconveniente en esperar algunos años hasta poder disponer libremente del inmueble, conscientes de las fuertes revalorizaciones que están registrando en estos momentos, y con la opción de seguir cobrando una renta mensual en las viviendas que tienen a un inquilino en régimen de alquiler hasta poder dar por concluido ese contrato (el plazo normal es de unos dos años).

José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares / B. Ramón

La figura de la ‘nuda propiedad’ (disponer de un bien pero sin el derecho a su disfrute inmediato) aparece en Mallorca en inmuebles que no son precisamente baratos, y cuyo precio de salida supera el millón de euros, según se puede comprobar en los principales portales inmobiliarios.

En la zona de Ses Salines se ofrece una casa rústica con cinco habitaciones dobles, piscina y una parcela de 15.000 metros cuadrados por 3,2 millones de euros, reflejo de que la fórmula de comprar un inmueble «interesante» con el propietario manteniendo su residencia en él alcanza también al mercado de lujo y puede resultar apetecible para inversores dado que su precio es inferior al de mercado.

La nuda propiedad caracteriza igualmente un chalé de Santa Ponça con siete habitaciones y piscina, que sale a la venta por 1,7 millones de euros.

Una vivienda de Alaró de cinco habitaciones y piscina, de la que se señala que está valorada en 2,2 millones de euros, se ofrece por 1,6 millones con la citada fórmula, especificando que va a mantener el derecho a seguir residiendo en ella hasta su fallecimiento una persona nacida en 1942.

Por algo más de un millón de euros se oferta un dúplex de Son Armadams con cinco habitaciones, aclarando que va a mantener el derecho a seguir viviendo en él una mujer de 82 años.

Más económico es el piso que se vende en la zona palmesana de Plaza de Toros, de una habitación, por el que se piden 87.000 euros con la condición de que va a poder seguir residiendo en él hasta su fallecimiento una persona que actualmente tiene 66 años.

Casas con inquilinos

En el caso de los inmuebles que se venden en Mallorca con la advertencia de que están alquilados y con inquilinos, se ofrece en venta un chalé en Palma de cuatro habitaciones y otro en Calvià con cinco dormitorios, ambos con piscina y los dos por el mismo precio: 3,5 millones de euros. En el segundo se especifica que los inquilinos tienen contrato hasta 2027.

Por 2,5 millones de euros se vende un ático de tres dormitorios en Es Portixol, también alquilado. Son varias las viviendas que se ofrecen con estas características por encima del millón de euros

El más barato es un inmueble de dos habitaciones de Son Gotleu, por el que se reclama un desembolso de 90.000 euros.