Tratamientos bucodentales para combatir la desigualdad: más de 2.000 pacientes vulnerables han pasado por la clínica de Adema

Daniela Bolívar tiene 33 años, es venezolana, es madre de dos niños y lleva poco más de un año en Mallorca. Es jueves por la mañana y está sentada en un sillón de la clínica universitaria Adema, esperando a que le hagan una limpieza dental y le revisen varias caries muy profundas. «Me dolían, pero hasta ahora no he podido ir al dentista porque es muy caro», explica. Ha llegado al centro derivada por la Fundación Patronato Obrero, donde estudia hostelería, y sale de allí con un presupuesto que puede asumir y, sobre todo, con la sensación de que, esta vez, puede permitirse cuidar de su salud: «Aquí me sale a mitad de precio y lo puedo pagar». Ahora ya piensa también en sus hijos: «Los traeré para estar tranquila de que los dientes les crecen bien, que estén sanos y bien estéticamente».

No es un caso aislado. La escuela universitaria Adema, a través de la Fundación Adema+, tiene convenios con más de 30 entidades sociales y con las áreas de Bienestar Social de unos 15 ayuntamientos, principalmente de Palma y la Mancomunitat del Pla. «Hemos atendido a más de 2.000 pacientes en situación de vulnerabilidad. Vemos entre 60 y 80 personas al día, la mayoría vulnerables», detalla el director médico de la clínica universitaria, el odontólogo Hernán Paublini Oliveira. A esa cifra se suman unos 8.000 niños y adolescentes de centros educativos que han pasado por revisiones y talleres de salud bucodental.

El odontólogo Hernán Paublini Oliveira, director médico de la clínica universitaria Adema. / MANU MIELNIEZUK

Entre los pacientes que se sientan en esos sillones también está Lenka Mihalikova, de 43 años, origen eslovaco, viuda, camarera de profesión, cuatro hijos y un alquiler que apenas puede asumir con una sola nómina. «Pagar los tratamientos de los dientes de los niños es imposible, los presupuestos se me hacen enormes», reconoce. Todos han sido atendidos en Adema derivados a través de los servicios sociales, tanto Lenka como sus cuatro hijos. La madre tiene un trastorno en la apertura mandibular que le causa un dolor «constante y muy intenso».

«Un dentista normal sería imposible para nosotros», asegura, y añade un detalle que va más allá de la salud: «Me preocupaba que mis hijos perdieran algún diente tan jóvenes y eso les afectara en la seguridad en sí mismas o de cara a la sociedad». En la clínica universitaria han tratado las caries de los niños, han aliviado los síntomas de la madre y la han derivado a Son Espases para una cirugía: «Si no llego a venir aquí, ni siquiera sabría lo que tengo», admite.

Los alumnos de Adema atienden a los pacientes siempre bajo supervisión de los especialistas. / MANU MIELNIEZUK

Años de abandono: "Son casos extremos"

El doctor Paublini explica que muchos de los pacientes que llegan a través de las ONG, fundaciones o servicios sociales arrastran años de abandono en su salud bucodental: «Son casos más extremos, que no hubieran llegado a ese punto si hubieran podido ir al dentista antes. Vienen con muchas caries, piezas perdidas, dolor crónico… incluso en edades tempranas», resume. Esa situación, además de causar dolor físico, les excluye de la sociedad.

«En casos extremos priorizamos la rehabilitación estética y funcional para que busquen empleo»

«Tenemos pacientes que nos piden priorizar las piezas dentales delanteras, porque les ha afectado a la hora de buscar trabajo», cuenta el director médico: «Cuando una persona tiene caries visibles, pérdidas dentales, mal alineamiento o falta de higiene, se asocia con la falta de cuidado personal o el bajo nivel socioeconómico», comenta. Esto hace que las personas con problemas dentales severos enfrenten más barreras a la hora de encontrar trabajo, especialmente si es de cara al público, añade: «En esos casos intentamos priorizar la rehabilitación estética y funcional para que puedan buscar empleo y relacionarse con más seguridad».

Toda esta actividad se integra en la formación de los estudiantes del grado de Odontología, los FP de Higiene Bucodental y Prótesis y el máster de Odontología Digital. Los alumnos atienden a pacientes reales siempre bajo la supervisión de profesores especialistas, y las tareas se distribuyen según la complejidad del caso. «En los procedimientos más sencillos, como limpiezas o educación en cepillado, ya participan alumnos de tercer curso», explica Paublini: «Los casos complejos, rehabilitaciones protésicas o cirugías se abordan con estudiantes de quinto y posgrados, siempre con un instructor clínico al lado».

Estudiantes: "La boca condiciona la vida diaria"

De hecho, para los estudiantes, trabajar con colectivos vulnerables también tiene impacto. Lo explican dos alumnas de quinto curso de Odontología, María del Mar Ribot y Marina Mascaró: «Tenemos pacientes que no pueden comer bien desde hace años y que viven con dolor. Estos casos no se suelen ver en otras clínicas, porque llegan en fases muy avanzadas», subrayan futuras odontólogas. «Tenemos pacientes que nos dan las gracias porque por fin pueden comer bien, que necesitaban una prótesis que no podían pagar o que no sonreían en público. Con este tipo de casos entiendes hasta qué punto la boca condiciona la vida diaria», cuentan. Y en los niños, añaden, el impacto social es evidente: «Los padres vienen preocupados por si la estética dental del hijo le va a afectar en el colegio, con el resto de niños. La boca no es solo salud, es seguridad en uno mismo».

Dos alumnas de quinto curso de Odontología de Adema, María del Mar Ribot y Marina Mascaró. / Adema

Buena parte de los pacientes llegan a la clínica a través de entidades como Fundación SAMU. Su directora territorial, Suhaila El Haddad, destaca que el convenio con Adema les permite cubrir necesidades que de otro modo quedarían pendientes, desde tratamientos preventivos y restauradores hasta prótesis, rehabilitaciones y atención urgente por dolor o traumatismos. Desde el Patronato Obrero, su presidenta, Catalina Serra, asegura que esta oportunidad aporta «seguridad, empoderamiento y autoestima» a sus usuarios.

La clínica universitaria también trabaja con pacientes con discapacidad, tanto en la propia clínica como en centros como Juan XXIII de Inca, donde los alumnos pasan consulta específica para personas con necesidades especiales. Además, tienen proyectos en países como Kenia, donde elaboran prótesis y organizan talleres de educación para la salud y actividades artísticas comunitarias. Con todo, el doctor Paublini asegura que el recurso más valioso de la escuela son los alumnos: «Se forman con la tecnología más avanzada, pero también en sensibilidad social. Y ese trabajo mejora la salud y da oportunidades a personas que, de otra forma, no podrían acceder a estos tratamientos».