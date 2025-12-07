La niebla cubre Palma: esta es la previsión de la Aemet para los próximos días
La semana se iniciará con la misma tónica meteorológica y con protagonismo de los bancos de niebla
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares se han cumplido este domingo y la niebla ha dejado imágenes espectaculares sobre Palma.
Mallorca se mantendrá esta semana alejada de las borrascas atlánticas, por lo que se prevé un tiempo estable durante los próximos días. No obstante, como ha pronosticado la Aemet, pueden producirse bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Esto es precisamente lo ha ocurrido este domingo, cuando grandes bancos de niebla han cubierto Palma y otros puntos de la isla.
Previsión para el domingo
Además de la niebla matinal, para este domingo se prevé en Mallorca predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas, con pocos cambios, o en ascenso las nocturnas, y el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste.
Lunes
Seguirán produciéndose brumas y bancos de niebla hasta la mañana y por la noche.
Continúa la tónica meteorológica del fin de semana y la Aemet prevé predominio de cielo poco nuboso y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará flojo del oeste y suroeste.
