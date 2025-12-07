Festes que reuneixen, origen que uneix
Per Nadal cuidam cada detall. Triam amb cura els vins que acompanyaran les celebracions, cercam aquest pernil que sabem que despertarà somriures, reservam els millors llagostins i omplim la taula amb els torrons que cada any anuncien que la festa ja ha començat. Entre tots aquests imprescindibles, hi ha un producte que, de mica en mica, ha anat guanyant el seu lloc protagonista a les llars mallorquines: l'oli d'oliva verge extra. I a Mallorca, no hi ha millor elecció que l'Oli de Mallorca amb Denominació d'Origen.
L'AOVE no només és un ingredient: és l'essència de la nostra gastronomia. Un producte que recull el caràcter de la nostra terra, el clima que acarona els oliverars i la dedicació de les famílies que els treballen generació rere generació. Cada gota és un homenatge a les nostres arrels, a un origen compartit que ens uneix i que s'expressa a taula amb una qualitat que marca la diferència.
L'Oli de Mallorca DO és elaborat a partir de varietats emblemàtiques com ara la Mallorquina, l'Arbequina o la Picual. Cadascuna aporta matisos únics: aromes que recorden l'oliva en verd, notes d'herba acabada de tallar, sabors equilibrats que eleven qualsevol plat sense ocultar-ne l'essència. És un oli que parla de tradició, territori i autenticitat.
I és precisament per Nadal quan la seva presència cobra un significat especial. La taula es converteix en el centre de les reunions, el lloc on compartim temps, històries i records. Un simple pa torrat amb un bon oli, una amanida festiva amanida amb cura, unes verdures al forn realçades pel seu aroma… L'AOVE transforma, arrodoneix, il·lumina. Fa que allò senzill es torni extraordinari.
Per això, aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per a la teva taula i regals, recorda que també amb l'oli, pots compartir sabor, qualitat i tradició.
I no hi ha millor elecció que l'Oli de Mallorca, un producte que no només acompanya els plats, sinó que celebra el teu origen.
Perquè el Nadal són les persones que es reuneixen i l'origen que ens uneix.
Vols saber més sobre els AOVE's de qualitat de Mallorca?
Entra a la web de la Denominació d'Origen:
http://www.olidemallorca.es/es/marcas/
I per estar al dia de tot el que passa a Mallorca amb els seus AOVE's de qualitat diferenciada per origen, segueix les xarxes socials de la DO:
Instagram: https://www.instagram.com/olidemallorca/
Facebook: https://www.facebook.com/OlideMallorcaDO/
