Quirónsalud Dental: Excelentes resultados en Implantología y Ortodoncia

Implantólogos y Ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia supervisan el tratamiento y aplican la solución más adecuada para conseguir una corrección funcional de la dentadura y un resultado estético perfecto

Tus Dientes Fijos desde el primer con "All-on-4"

Es una técnica que ofrece excelentes resultados con una prótesis fija desde el mismo día de la intervención. El procedimiento consiste en la colocación de cuatro implantes: dos paralelos en el centro y dos más perpendiculares en los extremos. Todos anclados y cargados en una única intervención que permite recuperar rápidamente una vida normal. La técnica se realiza en Quirónsalud Dental Palmaplanas con sedación consciente y bajo las condiciones de seguridad del entorno hospitalario.

Ventajas del tratamiento “All -on- 4”

Los implantes dentales se colocan y el paciente disfruta de dientes fijos desde el primer día.

Tiempo inferior del tratamiento hasta la implantación de la prótesis final.

Es posible evitar los injertos óseos dentales.

Prótesis fija, que no requiere poner y quitar todos los días.

En Quirónsalud Dental este tratamiento para pacientes sin hueso, acumula más de 1.000 casos de éxito. Gracias a esta técnica los pacientes evitan tiempos de espera sin dientes y acortan el periodo de tratamiento.

Ortodoncia invisible

En Quirónsalud Dental se ofrecen tratamientos de Ortodoncia invisible tanto en pacientes adultos como en niños y adolescentes.

El tratamiento con Invisalign® consiste en la utilización de férulas plásticas cómodas y transparentes, que pueden quitarse para facilitar la higiene y a la hora de las comidas.

Cada una de las férulas alineadoras se diseña específicamente para cada paciente, al que previamente se le realiza un estudio.

Estas ejercen una presión sobre el diente para moverlo según lo planificado inicialmente por el especialista.

Aproximadamente, cada dos semanas se cambian las fundas para adaptarlas a las necesidades de cada etapa del proceso.

Una solución discreta mediante alineadores transparentes para corregir la posición de los dientes que cuenta com importantes ventajas para la higiene bucodental, la estética y la comodidad del paciente.

Durante todo el tiempo que dura el tratamiento de Invisalign® está siempre supervisado por ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia que consiguen una corrección funcional de la dentadura y un excelente resultado estético.

Quirónsalud Dental

TELF: 971227777