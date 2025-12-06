La OCB enmienda la ley de creación de la nueva universidad de ADEMA para que "se adecúe al régimen lingüístico balear"

La Obra Cultural Balear (OCB) ha advertido este sábado de que la futura Universidad de Mallorca, promovida por ADEMA, debe adecuarse al régimen jurídico lingüístico propio de Baleares porque tanto alumnos como profesores de los centros de enseñanza superior tienen derecho a utilizar la lengua oficial de su preferencia.

La entidad ha presentado enmiendas a la proposición de Ley de creación de la Universidad de Mallorca en este sentido, con el objetivo de que el texto legal se ajuste plenamente a las directrices establecidas por el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, ha informado en un comunicado.

La OCB considera necesario que la nueva universidad se adecue al régimen jurídico lingüístico que fija el Estatut porque los profesores y alumnos de enseñanza superior "tienen derecho a utilizar oralmente y por escrito la lengua oficial de su preferencia", y el Govern y las autoridades universitarias deben garantizar la comprensión y el uso de la lengua catalana, oral y escrita, en la enseñanza universitaria.

La OCB propone por ello una enmienda al texto de creación de la universidad, para añadirla como segundo párrafo del artículo 2: "La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tiene, junto con la castellana, carácter de lengua oficial, y todos los miembros de la Universidad tienen el derecho de utilizarla. La Universidad fomentará y normalizará el uso del catalán en el ámbito de sus competencias".

Además, la OCB advierte de que la denominación elegida para la futura institución es "inapropiada y jurídicamente problemática".

La OCB alega que, si las sociedades mercantiles no pueden utilizar como denominación exclusiva "el nombre de España, sus comunidades autónomas, provincias o municipios" ni "un nombre que induzca a error o confusión (...) sobre la identidad propia de la sociedad y entidad, y sobre la clase o naturaleza de esta", del mismo modo "a fortiori este criterio también debe aplicarse a un centro de enseñanza superior".

La entidad considera que el uso de "Universidad de Mallorca" puede generar confusión sobre la naturaleza de la institución porque puede hacer pensar que se trata de una universidad pública.

También remite a los antecedentes históricos de la Universidad Luliana de Mallorca, creada en Palma en 1691 a partir de la transformación del Estudi General y conocida como Univeristat Literaria de Mallorca a partir de 1772, denominaciones ambas que refuerzan esta posible confusión.

La OCB recuerda que ninguna universidad privada utiliza topónimos oficiales de forma aislada, con la única excepción de la Universidad de Navarra, fundada en 1952, antes de la creación de la Universidad Pública de Navarra.

Menciona la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad católica de Valencia San Vicente Màrtir, Universidad internacional de Valencia, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Católica de Ávila, Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Por esta razón, la OCB considera que esta nueva universidad privada no puede llevar por nombre “Universidad de Mallorca”, que debería reservarse para una eventual futura universidad pública y propone que se llame "Universidad privada de Mallorca".