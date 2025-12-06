Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: "Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas"

A partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada será obligatoria en España para señalizar averías y accidentes en carretera, sustituyendo definitivamente a los clásicos triángulos de emergencia.

Algunas franquicias de talleres de mantenimiento de coches venden balizas a un precio más bajo que no requieren conexión ni configuración complicada, y la venta online se ha disparado entre la ciudadanía.

Mientras tanto, FACUA-Consumidores en Acción acusa a la Dirección General de Tráfico (DGT) de “favorecer un fraude masivo” en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas. Ante esta situación, surgen dudas entre los conductores sobre qué tipo de baliza deben comprar para evitar problemas.

En la Tienda Recambios Centro, Nabil Kasasni ofrece la explicación más completa: “Las balizas V16 de mejor calidad sí deben conectarse correctamente. Hay que asegurarse de que la baliza está homologada, mirar bien y seguir todo el proceso. Recomiendo venir a tiendas de recambios de coche y desconfiar de las baratas”.

Kasasni es el encargado de la Tienda Recambios Centro de Plaza Columnas y detalla el proceso: “Estas balizas se conectan con la aplicación de la DGT y son de las mejores para situaciones de emergencia. Para utilizarlas, hay que instalar la aplicación, introducir los datos del seguro y del vehículo, y cada baliza tiene una numeración distinta, como un móvil, que se vincula con tu correo electrónico. Una vez enviado el email, te proporciona los datos del coche, del seguro y un contacto de emergencia”.

Esta vinculación es opcional desde el punto de vista legal. Puede ofrecer servicios extra, como avisar automáticamente a la grúa, informar a un familiar o consultar el estado del dispositivo, pero no es necesaria para que la baliza sea válida ante la DGT.

El encargado advierte sobre los riesgos de comprar sin asesoramiento: “A los mayores les hago esta explicación porque algunos no tienen correo electrónico y no se enteran, y yo mismo les hago todo este proceso porque es complicado". Kasasni explica que venden estas balizas a 49,90 euros, como las tiendas de electrónica, y asegura que "hay que tener cuidado con la compra online. Hay gente que compra por internet y no sabe lo que adquiere, solo por ahorrarse unos poquitos euros”.